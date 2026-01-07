Rodrigo Cuba defendió su decisión, apoyando un comentario que enfatizaba sus derechos como padre, tras el corte de cabello que le hizo a su hija y que desató reacciones.

El inesperado cambio de look de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba trajo reacciones encontradas. El corte de cabello de la menor hecho por su padre, provocó cuestionamientos en redes sociales y el futbolista finalmente decidió reaccionar dejando ver su marcada posición al respecto. ¿Qué dijo el 'Gato' Cuba tras ser criticado?

Rodrigo Cuba respalda polémico comentario tras críticas por el cabello de su hija

El reciente reencuentro entre Melissa Paredes y su hija, luego de que la menor pasara unos días con Rodrigo Cuba, desató una nueva controversia familiar. La actriz no ocultó su molestia al notar que la niña tenía el cabello visiblemente trasquilado, situación que ocurrió mientras se encontraba de viaje en Disney junto a Ale Venturo.

Según lo explicado, el futbolista habría tomado la decisión de cortar el cabello de la menor debido a la presencia de motas, y lo hizo en horas de la noche. No obstante, Melissa Paredes cuestionó duramente que no se le haya informado previamente y aseguró que nunca había visto a su hija con el cabello en ese estado, insinuando que el problema se habría evitado con un simple peinado.

En medio de la polémica, Ale Venturo también fue blanco de comentarios en redes sociales. Varios usuarios la criticaron por no intervenir ni preocuparse por el cuidado del cabello de la hija de su pareja, comparándolo con la atención que sí recibirían sus propias hijas.

Lejos de mantenerse al margen, Rodrigo Cuba reaccionó ante los cuestionamientos que inundaron una de sus publicaciones recientes en Instagram. Aunque no emitió un pronunciamiento directo, el futbolista dejó clara su posición al respaldar un comentario que defendía su accionar como padre.

"Mucha vaina gente, él es su papá", señaló el mensaje que recibió numerosas interacciones. El texto continuó apuntando directamente a Melissa Paredes y a la libertad que ella tendría sobre las decisiones relacionadas con la menor.

"Así como Melissa le compra, le pinta, hace lo que quiera él también tiene derechos así que shhhh", escribió el internauta. La reacción de Cuba, al marcar el comentario con un “me encanta”, fue interpretada por muchos como una aprobación explícita y una respuesta silenciosa a toda la controversia.

Melissa Paredes evita la polémica y pone límite ante preguntas sobre su hija

Durante una reciente emisión de 'América Espectáculos', Melissa Paredes fue abordada por la prensa mientras se encontraba en su academia de baile, espacio en el que hablaba sobre el arranque de nuevas clases y proyectos personales. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando surgió el tema del comentado cambio de look de su hija, ocurrido mientras estaba al cuidado de Rodrigo Cuba.

Ante la consulta, la actriz y creadora de contenido optó por no profundizar en el asunto. Lejos de ofrecer declaraciones extensas, dejó en claro que no tenía intención de avivar la controversia que se ha generado en redes sociales y programas de espectáculos.

“Prefiero no tocar el tema”, la postura firme de Melissa Paredes. Aunque evitó responder directamente, su incomodidad fue evidente al escuchar la pregunta relacionada con el corte de cabello de la menor. Aun así, Melissa Paredes fue clara al marcar distancia del tema y cerrar cualquier posibilidad de debate público.