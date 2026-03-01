Captan a Alejandro Sanz y Stephanie Cayo muy cariñosos y crecen rumores de relación: Imágenes los delatan

Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo en concierto y aviva rumores de romance. Periodista español asegura que la relación tendría un mes.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz tendrían más que una amistasd. | Composición Wapa

El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo vuelven a ser protagonistas de titulares internacionales tras la difusión de un video que muestra un momento íntimo entre ambos durante un concierto en Ecuador. Las imágenes, captadas el 21 de febrero en Guayaquil, reforzaron las versiones de un posible romance que desde hace semanas circula en medios y redes sociales.

La escena fue compartida por el portal Instarándula y rápidamente se viralizó entre fanáticos del artista y seguidores de la actriz.

El beso que desató rumores en pleno concierto

En el clip difundido, el intérprete de “Corazón partido” se acerca a Stephanie Cayo, quien se encontraba sentada detrás del escenario, y le da un beso en la boca ante la mirada de personas del equipo técnico. La naturalidad del gesto y la reacción de quienes presenciaron el momento generaron aún más especulación sobre la relación.

El acercamiento no sería aislado. La actriz ha acompañado al cantante durante varias fechas de su gira sudamericana titulada “¿Y ahora qué?”, lo que ya había despertado sospechas sobre un vínculo sentimental entre ambos.

Programas de espectáculos como Magaly TV, la firme y Amor y fuego también difundieron imágenes previas en las que se les ve caminando tomados de la mano. En algunos momentos, incluso, el cantante la rodea por la cintura y la acerca hacia él, gestos que alimentaron aún más las versiones de romance.

Periodista español asegura que la relación tendría un mes

Las especulaciones crecieron luego de que el periodista Jordi Martín revelara en televisión que habría conversado con una persona cercana al entorno del músico, quien confirmó que la relación sería reciente.

Según su información, el romance habría comenzado hace aproximadamente un mes y el artista estaría atravesando una etapa emocional muy positiva.

El comunicador señaló que el cantante estaría “muy, muy ilusionado” y con “muchas ganas de iniciar esta relación”, motivo por el cual la actriz lo acompaña en distintos destinos de su tour por Sudamérica, incluyendo Ecuador, Colombia y Perú.

Asimismo, el periodista sostuvo que Stephanie Cayo tendría planes de pasar temporadas en España. Según su versión, habría adquirido una propiedad en una zona céntrica de Madrid y planea dividir su tiempo entre su residencia y los viajes junto al artista.