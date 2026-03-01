Masiel Málaga MINIMIZA al ‘Churrito’ y desata polémica en redes: “El amor no es solo decirlo”

La cantante reveló que se encuentra soltera y que el 'Churrito' le mentía mucho. | Composición Wapa

La cantante reveló que se encuentra soltera y que el 'Churrito' le mentía mucho. | Composición Wapa

La cantante salsera Masiel Málaga confirmó públicamente que su historia sentimental con el exfutbolista Hernán Hinostroza, conocido como ‘Churrito’, llegó a su final. La artista no solo oficializó la ruptura, sino que también sorprendió con declaraciones cargadas de ironía y decepción durante sus presentaciones en vivo.

El tema tomó mayor notoriedad luego de que salieran a la luz conversaciones privadas que comprometerían al deportista mientras aún mantenía cercanía con la intérprete.

Masiel Málaga confirma ruptura y lanza fuertes comentarios en concierto

Durante un show reciente, la salsera no evitó referirse a su situación sentimental y dejó claro que actualmente está soltera. Con su característico estilo frontal, habló de lo que vivió en la relación y de cómo percibe ahora a su expareja. “Sí, estoy soltera”, expresó la artista ante el público.

Además, sorprendió al describir con sarcasmo cómo veía a su entonces pareja cuando estaba enamorada.

“Estaba enamorada de un pezuñento. Ustedes saben que cuando uno se enamora, se enamora de lo peor, era un payaso, encima era recontra feo, misio… pero lo veía guapísimo”.

La cantante también insinuó que habría existido una traición a su confianza, aunque no precisó detalles sobre una posible infidelidad.

“Él hacía conmigo lo que se le daba la gana, me mentía, me engañaba. Ahora que estoy soltera, estoy triste y con el corazón roto… se nota (ríe)”, dijo la cantante el pasado viernes en uno de sus conciertos.

Sus declaraciones generaron reacción inmediata en redes sociales, donde seguidores interpretaron sus palabras como una confirmación de conflictos dentro de la relación.

Chats comprometedores exponen supuesto coqueteo del ‘Churrito’

La polémica creció aún más tras la difusión de mensajes atribuidos a Hernán Hinostroza durante el programa digital ‘Q’ Bochinche’. La joven Débora Goytizolo autorizó mostrar conversaciones que datarían de diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que el exfutbolista habría estado en contacto con ella.

En los chats, el deportista aparentemente reaccionaba a publicaciones de la joven y negaba tener una relación sentimental.

“Hola, qué buenos videos, niña. (Tan niña no soy) Se te ve una bebé, una carita, rica, no me distraigas con tus fotos y videos, espera. (Mejor ve los de tu saliente). No sabes nada, no estoy de novio, yo no miento”, se lee en uno de los chats.

El creador de contenido Ric La Torre analizó la cronología y señaló que, según la información que recibió, el futbolista ya mantenía cercanía con Masiel en esas fechas.

“Según lo que me cuentan aquí, ellos oficializaron el 30 de diciembre, pero se supone que días previos estaban saliendo o ¿qué era?, ¿su despedida de soltero?”, agregó.