ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela Franco sorprendió al explicar por qué su única hija no aparece en sus publicaciones. La cantante respondió con sinceridad a las preguntas de sus seguidores y dejó en claro que su decisión no es casual, pues en medio de la exposición mediática que atraviesa, optó por priorizar la privacidad de la menor.

    Pamela Franco explica por qué mantiene a su hija lejos de las redes sociales

    Pamela Franco decidió abrir un espacio de conversación con sus seguidores en Instagram y respondió varias preguntas con total franqueza. Sin embargo, hubo una que la tocó profundamente: la razón por la que su hija con Christian Domínguez no aparece en sus publicaciones.

    "¿Por qué nunca sacas a Catita en fotos?", fue la consulta directa de uno de sus seguidores. La cantante no esquivó el tema y explicó por qué ha optado por no mostrar en redes a su pequeña María Cataleya, de 4 años.

    Lejos de tratarse de distancia o falta de cercanía, la artista aclaró que comparte su día a día con la menor, pero que ha tomado la decisión de resguardar su imagen debido al contexto mediático que la rodea, especialmente por la exposición vinculada a su pareja, Christian Cueva.

    Con evidente emoción, respondió: "No es porque no quiera porque yo tengo muchas fotos y muchos videos con mi hija. Vivo con mi hija, comparto muchísimas cosas con mi hija, viajo con mi hija, pero la situación por todo lo que a veces los adultos pasamos, yo quiero en lo posible y si depende de mí pues mi hija protegerla en todo lo que yo pueda".

    Sus palabras reflejan una postura clara: priorizar el bienestar de su hija frente a la exposición pública, incluso cuando eso implique mantener una parte importante de su vida en el ámbito privado.

    La cantante explicó que prefiere esperar a que disminuyan las controversias que la rodean antes de exponer a la menor públicamente. "Y esperando que las cosas bajen para todos porque yo amo a mi hija y si me gustaría en muchas oportunidades poner muchas cosas de ella, pero a veces evito por toda la situación, pero tengo muchos videos, fotos porque todo lo hago con ella", aseguró.

    Pamela Franco aclara rumores de embarazo y habla sobre su futuro con Christian Cueva

    Pamela Franco decidió pronunciarse ante las especulaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto embarazo junto a Christian Cueva. La cantante fue directa al descartar que esté esperando un hijo con el futbolista y aseguró que, por ahora, atraviesa una etapa distinta en su vida personal.

    La exintegrante de ‘Alma Bella’ respondió con naturalidad y hasta con una cuota de humor cuando le preguntaron por su apariencia física y los comentarios que surgieron en torno a ello. “No, pero creo que estoy un poco hinchadita o rellenita de amor. Espero bajar, estoy en proceso”, mencionó la cumbiambera para darle un poco de humor a la situación.

    Además del tema del embarazo, también fue consultada sobre la posibilidad de llegar al altar con el exjugador de Emelec. Frente a ello, dejó claro que no es una decisión inmediata y que prefiere enfocarse en consolidar su relación antes de dar un siguiente paso.

    “Siempre me preguntan por hijos y por la boda, pero la situación es clara, así que no nos anticipemos. Lo que sí podemos hacer ahora es ver cómo vamos como pareja; eso es lo más importante para que después podamos cumplir los sueños que tenemos”, dijo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco hace sensible confesión sobre por qué no muestra a su hija en redes: "Depende de mí..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

