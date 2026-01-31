Christian Domínguez rompe su silencio tras ser involucrado con cantante de Puro Sentimiento: "He hablado con..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Las miradas vuelven a posarse sobre Christian Domínguez, luego de que Molly Gereda, integrante de Puro Sentimiento, dejara entrever en un podcast que habría un coqueteo entre ambos. Tras sus declaraciones, el cumbiambero decidió no guardar silencio y contar su verdad haciendo frente a las declaraciones de la joven artista.
¿Qué dijo Christian Domínguez frente a los comentarios de Molly Gereda?
El líder de la Gran Orquesta Internacional rompió su silencio con un medio local donde respondió finalmente si era cierto o no lo que insinuó la integrante de Puro Sentimiento, Molly Gereda, quien deslizó que habría coqueteos de su parte.
“Me molesta que mencionen mi nombre para generar vistas. Puro Sentimiento tiene nueve años de trayectoria, y en todo este tiempo jamás he tenido un acercamiento de confianza ni diversión con ninguna integrante. Nunca he cruzado la línea del ámbito laboral”, dijo para Trome.
En este sentido, el cantante resaltó que ninguna de las cantantes del grupo cuenta con autorización para hablar de su vida privada y que tanto Gereda como sus compañeras habían recibido esta advertencia sobre los temas de conversación, resaltando que los comentarios personales estaban prohibidos.
“No hay ningún tipo de confianza. He hablado con Molly molesto y fastidiado. Las cantantes no deben opinar sobre mi vida, así como yo tampoco tengo derecho a opinar de las suyas”, precisó.
Christian Domínguez toma decisión
El conductor de ‘Préndete’ reveló que luego de lo ocurrido, tuvo que reunirse con sus trabajadoras para evitar que se repitan momentos como este, respetando los límites profesionales de cada uno.
“Hemos tenido una charla virtual para recordarles las cosas, así que espero que no se repita”, sostuvo el cantante.
Posterior a su charla, Molly Gereda decidió pronunciarse y a través de sus redes sociales desmintió tener algún vínculo con Domínguez. “Nunca he tenido nada con el señor Christian Domínguez, jamás”, sostuvo.