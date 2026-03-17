El famoso comunicador falleció este sábado en las primeras horas; seguidores y público le dieron un emotivo y último adiós.

¡Luto en la TV! La madrugada de este sábado 14 de marzo se confirmó la muerte del reconocido periodista deportivo Simón Cañarte, a los 64 años. Minutos antes de su fallecimiento, había transmitido su último programa, lo que aumentó la conmoción entre sus seguidores. La noticia, difundida rápidamente en redes sociales, provocó una ola de mensajes de apoyo y despedida, recordando su trayectoria y el impacto que tuvo en la televisión y el periodismo deportivo.

Periodista deportivo fallece a los 64 años horas después de su último programa

Hace pocos días se confirmó el fallecimiento de Simón Cañarte, destacado periodista deportivo y uno de los referentes del periodismo en Ecuador. Según medios locales, el comunicador perdió la vida durante la madrugada de este sábado 14 de marzo de 2026 a los 64 años, tras sufrir un infarto. Se informó que enfrentaba problemas de salud desde hace varios meses, aunque no se conocen todos los detalles de su estado.

Simón Cañarte, periodista deportivo ecuatoriano, falleció a los 64 años.

En agosto del año pasado, Simón Cañarte sufrió un infarto que lo llevó a someterse a distintos tratamientos. Desafortunadamente, murió la madrugada de este sábado 14 de marzo, dejando un hueco en el periodismo deportivo. Su legado como referente y su pasión por el deporte permanecerán en la memoria de sus seguidores y colegas.

El último programa del conductor de TV

La tarde del viernes 13 de marzo, Simón Cañarte se presentó en su último programa, donde durante los últimos minutos al aire mostró su apoyo al Barcelona Sporting Club, del que era seguidor. El periodista deportivo, fallecido el sábado 14 de marzo, fue un destacado conductor de radio y televisión, consolidándose como uno de los grandes referentes del periodismo deportivo en Ecuador.

Muere de manera inesperada famoso conductor de TV; minutos antes transmitió su último programa.