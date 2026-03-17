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Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa

El famoso comunicador falleció este sábado en las primeras horas; seguidores y público le dieron un emotivo y último adiós.

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    Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa
    Muere de manera inesperada famoso conductor de TV; minutos antes transmitió su último programa. | Composición Wapa
    Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa

    ¡Luto en la TV! La madrugada de este sábado 14 de marzo se confirmó la muerte del reconocido periodista deportivo Simón Cañarte, a los 64 años. Minutos antes de su fallecimiento, había transmitido su último programa, lo que aumentó la conmoción entre sus seguidores. La noticia, difundida rápidamente en redes sociales, provocó una ola de mensajes de apoyo y despedida, recordando su trayectoria y el impacto que tuvo en la televisión y el periodismo deportivo.

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    Periodista deportivo fallece a los 64 años horas después de su último programa

    Hace pocos días se confirmó el fallecimiento de Simón Cañarte, destacado periodista deportivo y uno de los referentes del periodismo en Ecuador. Según medios locales, el comunicador perdió la vida durante la madrugada de este sábado 14 de marzo de 2026 a los 64 años, tras sufrir un infarto. Se informó que enfrentaba problemas de salud desde hace varios meses, aunque no se conocen todos los detalles de su estado.

    Simón Cañarte, periodista deportivo ecuatoriano, falleció a los 64 años.
    Simón Cañarte, periodista deportivo ecuatoriano, falleció a los 64 años.

    En agosto del año pasado, Simón Cañarte sufrió un infarto que lo llevó a someterse a distintos tratamientos. Desafortunadamente, murió la madrugada de este sábado 14 de marzo, dejando un hueco en el periodismo deportivo. Su legado como referente y su pasión por el deporte permanecerán en la memoria de sus seguidores y colegas.

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    El último programa del conductor de TV

    La tarde del viernes 13 de marzo, Simón Cañarte se presentó en su último programa, donde durante los últimos minutos al aire mostró su apoyo al Barcelona Sporting Club, del que era seguidor. El periodista deportivo, fallecido el sábado 14 de marzo, fue un destacado conductor de radio y televisión, consolidándose como uno de los grandes referentes del periodismo deportivo en Ecuador.

    Muere de manera inesperada famoso conductor de TV; minutos antes transmitió su último programa.
    Muere de manera inesperada famoso conductor de TV; minutos antes transmitió su último programa.

    Según los primeros reportes, Cañarte murió víctima de un infarto. Tras su fallecimiento, familiares, amigos y colegas le rindieron un emotivo homenaje y le dieron el último adiós a través de redes sociales, recordando su trayectoria, su pasión por el deporte y el impacto que dejó en la televisión ecuatoriana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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