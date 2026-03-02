¡Más revelaciones! Un informe de Cuarto Poder dio a conocer este domingo chats inéditos entre Adrián Villar, su madre y Francesca Montenegro, su expareja, tras el trágico atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. Según los mensajes, Montenegro ofreció a Villar contactos de alto nivel y respaldo legal, contradiciendo su versión ante la prensa, donde afirmaba que solo le había pedido entregarse a la justicia. Este detalle abre un nuevo capítulo en el caso y genera polémica.

Influencer Francesca Montenegro ofreció contactos de “peces gordos” a Adrián Villar tras muerte de deportista Lizeth Marzano

A través del reportaje periodístico, se dieron a conocer no solo los mensajes entre Adrián Villar y sus padres, sino también los de la influencer Francesca Montenegro, quien en ese momento era su pareja, aunque frente a los periodistas aseguró que ya no mantiene ningún vínculo con él.

En las conversaciones, sin embargo, se aprecia que Francesca le ofreció contactos legales de alto nivel, a los que calificó como “peces gordos”, para brindarle apoyo tras el accidente.

“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, siempre, pero buen abogado es. Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, se lee en uno de los chats posteriores al incidente.

La influencer, hija del abogado Juan Montenegro, reveló que su padre se reunió con familiares de Villar tras el accidente para planear estrategia legal, lo que llevó al Colegio de Abogados de Lima a evaluar posibles sanciones por presunto encubrimiento.

Los chats muestran que la madre de Villar, Marcela Chirinos, le pidió no intentar evadir la situación y actuar con honestidad. “Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto, solo hay que afrontarlo con la verdad y valentía”, le escribió.

“Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes. Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo. Cualquier decisión, necesito que me avisen”, agregó.

Además, la madre comentó que buscaban hablar con el padre de Montenegro. “¿Crees que pueda ayudar? Tal vez tiene algún amigo que vea estos temas”, preguntó, y Villar le envió una captura de pantalla de su conversación con su entonces enamorada.