Las cámaras de videovigilancia del Tanta captaron la llegada y posterior salida de Adrián Villar junto a otras tres personas durante la noche del 17 de febrero.

Las circunstancias que rodearon las horas anteriores al atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúan siendo evaluadas por el Ministerio Público. Este 26 de febrero, el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, emitió imágenes exclusivas en las que se observa a Adrián Villar dentro de un restaurante, acompañado de quien entonces era su pareja, Francesca Montenegro, y dos personas adultas mayores, antes del hecho ocurrido en la avenida Camino Real, en San Isidro.

El informe fue presentado como clave, ya que el material permite reconstruir parte de la secuencia de esa noche. Las cámaras de seguridad del restaurante Tanta, perteneciente al grupo del chef Gastón Acurio, captaron el ingreso del joven de 21 años al local a las 7:42 p. m. del 17 de febrero. En los registros se le ve ingresar junto a Montenegro y dos adultos mayores que, según lo mostrado, serían familiares.

De acuerdo con el programa, estas grabaciones ya fueron entregadas por el establecimiento a la Policía Nacional del Perú como parte de las diligencias que se vienen realizando. El objetivo es determinar si hubo consumo de bebidas alcohólicas antes del atropello y precisar los desplazamientos previos al accidente que terminó con la vida de la campeona de buceo.

Durante la cena, las imágenes muestran a Villar y Montenegro revisando el menú y conversando en un ambiente relajado. Según el reporte televisivo, ambos habrían pedido una limonada de hierba luisa. En el fragmento difundido no se aprecia consumo visible de alcohol; no obstante, será la investigación oficial la que establezca con exactitud qué bebidas fueron solicitadas y servidas.

Las cámaras también captan escenas informales: la pareja se toma fotografías y comparte gestos de cercanía. En un momento específico, uno de los adultos mayores le entrega a Villar un billete de 50 soles, tras lo cual el joven se pone de pie. Este detalle fue destacado por el programa como parte de la reconstrucción detallada de los hechos previos al siniestro.

El registro de horarios resulta determinante. A las 10:13 p. m., según el sistema de videovigilancia del restaurante, Villar, Montenegro y los dos adultos mayores abandonan el local sin que se observe algún incidente.

Poco después, siempre según el reportaje, el grupo se habría dirigido a la vivienda de la influencer. El atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano se produjo alrededor de las 11:30 p. m., es decir, poco más de una hora después de la salida del restaurante.

La difusión de este material abrió un nuevo frente en la discusión pública: la posibilidad de un consumo de alcohol antes de conducir. El programa lanzó la interrogante de manera directa: “¿Tomó alcohol?”. Aunque en las imágenes se observa el consumo de lo que parecería ser una bebida sin alcohol, la confirmación dependerá de las pericias y de los informes policiales incorporados al expediente.