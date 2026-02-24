Wapa.pe
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Revelan indignante reacción de Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa por preguntas sobre Lizeth Marzano

El implicado en el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano se retiró de la audiencia cuando fue consultado por la prensa acerca de una posible fuga y si sentía arrepentimiento.

    La salida de Adrián Villar del Ministerio Público no pasó inadvertida. A la espera había cámaras y reporteros que, en segundos, lo rodearon con preguntas. Sin embargo, el joven —señalado por el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano— avanzó en completo silencio, con gesto serio y sin brindar declaración alguna.

    El momento fue captado por el programa Magaly TV La Firme este 23 de febrero y generó reacciones inmediatas por su actitud distante frente a la prensa.

    LEE MÁS: Hermano de Lizeth Marzano revela intento de 'CONCILIACIÓN' por parte de familia de Adrián Villar: “La vida no tiene precio”

    Villar, hijastro de la exvedette Marisel Linares, se retiró de la audiencia en la sede del Ministerio Público mientras el proceso legal en su contra continúa. El caso, que ha impactado al país, sigue bajo investigación y las autoridades prosiguen con la recopilación de información para determinar su participación y responsabilidades.

    ¿Qué hizo Adrián Villar al salir de la Fiscalía?

    Mientras se dirigía hacia el exterior del recinto fiscal, los periodistas insistieron en obtener alguna respuesta. “Adrián, ¿estás arrepentido de todo lo que ha pasado? Adrián, ¿por qué te diste a la fuga? ¿Por qué huiste? ¿Por qué fuiste a atropellar a la señora y no te paraste a ayudar, a auxiliar, pues?”, se oyó entre la multitud. Otra voz sumó: “Adrián, ¿algo que decir?”.

    Las preguntas continuaron sin pausa: “¿Qué es lo que puedes decir sobre la familia de la víctima? Adrián. ¿Por qué recién te presentas a la justicia? ¿Por qué fugaste? ¿Por qué no la ayudaste? ¿Por qué no la auxiliaste?”.

    El joven no respondió. No hubo asentimientos, disculpas ni intentos de diálogo con la prensa. Su silencio, lejos de apaciguar el ambiente, avivó los comentarios entre los presentes y en la opinión pública. Para algunos, la ausencia de declaraciones respondió a una estrategia legal; para otros, evidenció falta de arrepentimiento.

    “Sin signo de arrepentimiento”

    Desde el set, la conductora Magaly Medina cuestionó la actitud del investigado. “Hace instantes acaba de salir Adrián Villar de la audiencia del Ministerio Público. ¿Puedes poner las imágenes?”, solicitó en vivo. Luego, tras revisar el material, planteó: “¿Él en la audiencia o en algún momento ha dicho: ‘Por favor, quiero hacer un mea culpa, pedirle perdón a los familiares por el dolor que les he causado’?”. La respuesta del equipo fue inmediata: “No, no ha habido ningún palabras al respecto”.

    Magaly insistió: “Nada de ningún síntoma, signo de arrepentimiento”. La réplica fue contundente: “No, hemos podido ver inclusive las imágenes de que él sale. Es la misma actitud que ha tenido tanto en la visualización como durante la audiencia del día de hoy en el Poder Judicial”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

