¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Adrián Villar llegó a la Fiscalía para declarar por el atropello mortal de Lizeth Marzano, tras huir de escena

El hijastro de la periodista Marisel Linares se presentó junto a su abogado, quien afirmó que el joven no estaba bajo la influencia del alcohol al momento del trágico accidente.

    Adrián Villar Chirinos acudió a la Fiscalía para brindar su declaración luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano durante la madrugada del miércoles 18 de febrero, cuando la joven realizaba su rutina diaria de entrenamiento. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el hijastro de la periodista Marisel Linares se retiró del lugar tras el impacto sin prestar auxilio a la campeona nacional de buceo, quien falleció producto del choque.

    Posteriormente, Villar se puso a disposición de las autoridades. No obstante, la Fiscalía no ordenó prisión preliminar pese a que el hecho ocurrió en flagrancia. Según informó el dominical 'Punto final', la Policía Nacional del Perú no consideró indispensable la detención del joven, aun cuando no se presentó dentro del plazo legal posterior al accidente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    Vehículo implicado pertenece a Marisel Linares

    De acuerdo con información difundida por ATV Matinal, el automóvil involucrado —registrado a nombre de Marisel Linares— permanece desde el viernes 20 de febrero en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía. La unidad presenta visibles daños que reflejan la violencia del impacto que provocó la muerte de la deportista de 33 años.

    Especialistas han señalado que en el caso Marzano existiría la presunción de tres delitos: homicidio culposo, fuga y omisión de auxilio. Asimismo, genera cuestionamientos el hecho de que Lizeth Marzano no haya recibido ayuda inmediata, considerando que a solo cuatro cuadras del lugar del accidente existen varias clínicas donde pudo haber sido atendida con rapidez.

    Villar tenía previsto viajar al extranjero

    Según se dio a conocer, Adrián Villar adquirió pasajes aéreos el 21 de septiembre de 2025 para salir del país el sábado 21 de febrero, apenas tres días después del accidente fatal. La defensa del hijastro de Linares indicó que, con el fin de colaborar con la justicia, su patrocinado canceló el viaje, entregó el vehículo, la documentación correspondiente y su pasaporte, además de certificar notarialmente su domicilio.

    En ese sentido, el abogado explicó que el joven presentó una boleta de consumo correspondiente a la noche del accidente para sustentar que no compró alcohol ese día, aunque dicho comprobante no sustituye una prueba de dosaje etílico. Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda por publicaciones en las redes sociales de su pareja. Finalmente, la defensa sostuvo que Villar ha reconocido su responsabilidad en el accidente de tránsito que terminó con la vida de Lizeth Marzano.

