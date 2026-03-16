El radical cambio de vida de Claudia Ramírez, expareja de George Forsyth que desapareció de la TV peruana

Claudia Ramírez alcanzó notoriedad en la televisión gracias a su participación en realities de competencia como Titanes y Bienvenida la tarde . Descubre aquí todos los detalles.

Claudia Ramírez alcanzó gran popularidad cuando participó en el reality 'Combate', donde destacó por su carisma, agilidad mental y la rapidez con la que respondía a sus compañeros, cualidades que la convirtieron en una de las competidoras más queridas por el público.

Asimismo, solía aparecer con frecuencia en programas de espectáculos debido a sus relaciones sentimentales con George Forsyth y Mario Hart. Con el exalcalde de La Victoria mantuvo una relación muy mediática durante varios años. Incluso, Vanessa Terkes reveló en su momento que el exfutbolista utilizaba a la mascota que compartía con Claudia para intentar seguir comunicándose con ella, pese a que ya estaba casado.

¿A qué se dedica Claudia Ramírez?

Con el paso del tiempo, Claudia Ramírez dejó atrás su etapa como figura destacada en programas de competencia como 'Bienvenida la tarde' y 'Titanes'. Su alejamiento de la televisión comenzó en 2018, año en el que conoció a su actual pareja, el deportista Diego Geminez. Ambos contrajeron matrimonio y hoy tienen un hijo.

Claudia Ramírez antes y después

¿Cuál es la carrera de Claudia Ramírez?

La colombiana estudió Comunicación Social y Periodismo. Aunque ya no forma parte del mundo del espectáculo, mantiene contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde promociona diversas marcas y también comercializa su propia línea de fajas para mujeres. Solo en Instagram suma 819.000 seguidores.

Claudia Ramírez

Actualmente, el contenido que comparte está centrado principalmente en su vida familiar. En sus publicaciones suele mostrar viajes junto a su esposo y su pequeño hijo, además de videos de su rutina diaria, etapa en la que dedica la mayor parte de su tiempo a su faceta como madre.

Negocio de Claudia Ramírez

Claudia Ramírez fue pareja de Mario Hart

Aunque actualmente Mario Hart atraviesa uno de sus mejores momentos personales, con una relación estable junto a Korina Rivadeneira y dos hijos fruto de su amor, años atrás fue relacionado sentimentalmente con la modelo colombiana Claudia Ramírez.