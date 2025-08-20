En 2013, este exchico reality inició su carrera como concursante en el programa ‘Bienvenida la tarde’. Actualmente, se desempeña en Dubai como influencer y modelo, colaborando con marcas de renombre como Samsung, UFL y Marks & Spencer.

Desde las vibrantes pantallas del antiguo programa de televisión de romance y deporte ‘Bienvenida La Tarde’ en Latina Televisión, hasta las sofisticadas y deslumbrantes avenidas de Dubai, la vida de este exchico reality ha experimentado un cambio tan inesperado como notable.

Tras su participación en el popular programa de entretenimiento, donde captó la atención y el cariño de miles de peruanos, este joven emprendió un camino que ahora lo muestra bajo una luz completamente distinta. Como influencer y modelo, ha encontrado un nuevo escenario para seguir cautivando audiencias, esta vez a través de las redes sociales.

¿Quién es el exchico reality peruano que hoy triunfa en Dubai?

En 2013, durante el inicio de la temporada 3 de ‘Bienvenida la tarde’, un joven modelo, actor y bailarín originario de Tacna, llamado Dany Peña, ganador del Mr. Peru International 2012, se incorporó como participante para deslumbrar con sus habilidades deportivas.

Dany Peña

Su carisma y talento le granjearon un gran apoyo del público, sin imaginar que esto sería el inicio de mayores oportunidades laborales y de un reconocimiento aún mayor al que ya tenía.

Dany Peña: influencer y modelo en Dubai

Con 157.000 seguidores en Instagram, la cuenta de Dany Peña muestra una vida llena de glamour y aventuras en uno de los lugares más exclusivos del mundo. Sus publicaciones, que incluyen sesiones de fotos en los desiertos icónicos de Dubai y eventos exclusivos con marcas de alta gama, reflejan su historia de éxito.

Dany Peña 3