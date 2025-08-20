Triunfó en Perú como chico reality, desapareció de la TV y HOY triunfa como INFLUENCER Y MODELO en DubaiÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Desde las vibrantes pantallas del antiguo programa de televisión de romance y deporte ‘Bienvenida La Tarde’ en Latina Televisión, hasta las sofisticadas y deslumbrantes avenidas de Dubai, la vida de este exchico reality ha experimentado un cambio tan inesperado como notable.
Tras su participación en el popular programa de entretenimiento, donde captó la atención y el cariño de miles de peruanos, este joven emprendió un camino que ahora lo muestra bajo una luz completamente distinta. Como influencer y modelo, ha encontrado un nuevo escenario para seguir cautivando audiencias, esta vez a través de las redes sociales.
¿Quién es el exchico reality peruano que hoy triunfa en Dubai?
En 2013, durante el inicio de la temporada 3 de ‘Bienvenida la tarde’, un joven modelo, actor y bailarín originario de Tacna, llamado Dany Peña, ganador del Mr. Peru International 2012, se incorporó como participante para deslumbrar con sus habilidades deportivas.
Su carisma y talento le granjearon un gran apoyo del público, sin imaginar que esto sería el inicio de mayores oportunidades laborales y de un reconocimiento aún mayor al que ya tenía.
Dany Peña: influencer y modelo en Dubai
Con 157.000 seguidores en Instagram, la cuenta de Dany Peña muestra una vida llena de glamour y aventuras en uno de los lugares más exclusivos del mundo. Sus publicaciones, que incluyen sesiones de fotos en los desiertos icónicos de Dubai y eventos exclusivos con marcas de alta gama, reflejan su historia de éxito.
Hoy, Dany Peña es un nombre consolidado en el ámbito digital y entre las marcas más exclusivas, destacándose como un influencer peruano triunfando en el extranjero. Colabora con gigantes como Samsung, United Food Lovers (UFL) y Marks & Spencer, trascendiendo los límites tradicionales de la publicidad gracias a su carisma y estilo único. Su capacidad para conectar con audiencias diversas y su talento para representar las marcas que promociona no solo han elevado su perfil, sino que también han redefinido el concepto de embajador de marca en la era digital.