Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Triunfó en Perú como chico reality, desapareció de la TV y HOY triunfa como INFLUENCER Y MODELO en Dubai

En 2013, este exchico reality inició su carrera como concursante en el programa ‘Bienvenida la tarde’. Actualmente, se desempeña en Dubai como influencer y modelo, colaborando con marcas de renombre como Samsung, UFL y Marks & Spencer.

    Desde las vibrantes pantallas del antiguo programa de televisión de romance y deporte ‘Bienvenida La Tarde’ en Latina Televisión, hasta las sofisticadas y deslumbrantes avenidas de Dubai, la vida de este exchico reality ha experimentado un cambio tan inesperado como notable.

    Tras su participación en el popular programa de entretenimiento, donde captó la atención y el cariño de miles de peruanos, este joven emprendió un camino que ahora lo muestra bajo una luz completamente distinta. Como influencer y modelo, ha encontrado un nuevo escenario para seguir cautivando audiencias, esta vez a través de las redes sociales.

    wapa.pe

    ¿Quién es el exchico reality peruano que hoy triunfa en Dubai?

    En 2013, durante el inicio de la temporada 3 de ‘Bienvenida la tarde’, un joven modelo, actor y bailarín originario de Tacna, llamado Dany Peña, ganador del Mr. Peru International 2012, se incorporó como participante para deslumbrar con sus habilidades deportivas.

    Dany Peña
    Dany Peña

    Su carisma y talento le granjearon un gran apoyo del público, sin imaginar que esto sería el inicio de mayores oportunidades laborales y de un reconocimiento aún mayor al que ya tenía.

    Dany Peña
    Dany Peña

    Dany Peña: influencer y modelo en Dubai

    Con 157.000 seguidores en Instagram, la cuenta de Dany Peña muestra una vida llena de glamour y aventuras en uno de los lugares más exclusivos del mundo. Sus publicaciones, que incluyen sesiones de fotos en los desiertos icónicos de Dubai y eventos exclusivos con marcas de alta gama, reflejan su historia de éxito.

    Dany Peña 3
    Dany Peña 3

    Hoy, Dany Peña es un nombre consolidado en el ámbito digital y entre las marcas más exclusivas, destacándose como un influencer peruano triunfando en el extranjero. Colabora con gigantes como Samsung, United Food Lovers (UFL) y Marks & Spencer, trascendiendo los límites tradicionales de la publicidad gracias a su carisma y estilo único. Su capacidad para conectar con audiencias diversas y su talento para representar las marcas que promociona no solo han elevado su perfil, sino que también han redefinido el concepto de embajador de marca en la era digital.

    Triunfó en Perú como chico reality, desapareció de la TV y HOY triunfa como INFLUENCER Y MODELO en Dubai
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

