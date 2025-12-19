Las redes sociales estallaron contra Rosángela Espinoza, quien se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalada por Onelia Molina de haberla calificado de forma despectiva como “provinciana”. La revelación se dio durante el programa Esto es guerra y provocó una ola de indignación, especialmente en TikTok, donde usuarios cuestionaron duramente la actitud de la chica reality y exigieron una reflexión sobre el respeto y la inclusión.

Onelia Molina revela que Rosángela Espinoza se refirió a ella de manera despectiva

La revelación de Onelia Molina no pasó desapercibida y generó inmediatas reacciones entre los usuarios, quienes rechazaron cualquier comentario que pudiera interpretarse como discriminatorio. En medio de la polémica, Rosángela Espinoza decidió pronunciarse y negó tajantemente haber usado ese calificativo, asegurando que sus declaraciones habrían sido sacadas de contexto.

Onelia optó por contar públicamente el incómodo momento que habría vivido con Rosángela Espinoza, a quien señaló por referirse a ella de forma despectiva. La actual pareja de Mario Irivarren decidió no quedarse en silencio y expuso lo ocurrido, desatando una fuerte controversia en el mundo del espectáculo.

Según su testimonio, el comentario que habría recibido fue: “Ay, qué espesa, tenías que ser provinciana”, frase que la impulsó a responder con firmeza y orgullo. “Me siento tan orgullosa, de todo corazón, de ser de Arequipa, de ser provinciana, porque he llegado hasta donde estoy”, expresó, dejando en claro que no permitirá ser minimizada por ese tipo de expresiones.

Usuarios reaccionan tras el calificativo de Rosángela Espinoza a Onelia Molina

El cruce de declaraciones rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el debate se intensificó. Numerosos internautas manifestaron su rechazo al uso de términos ofensivos y recordaron que palabras como “provinciana” no deben emplearse de manera peyorativa ni discriminatoria.