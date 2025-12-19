Wapa.pe
Rosángela Espinoza enfrenta una fuerte controversia luego de que Onelia Molina la acusara de llamarla “provinciana” de forma despectiva, desatando indignación en redes sociales.

    Las redes sociales estallaron contra Rosángela Espinoza, quien se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalada por Onelia Molina de haberla calificado de forma despectiva como “provinciana”. La revelación se dio durante el programa Esto es guerra y provocó una ola de indignación, especialmente en TikTok, donde usuarios cuestionaron duramente la actitud de la chica reality y exigieron una reflexión sobre el respeto y la inclusión.

    Onelia Molina revela que Rosángela Espinoza se refirió a ella de manera despectiva

    La revelación de Onelia Molina no pasó desapercibida y generó inmediatas reacciones entre los usuarios, quienes rechazaron cualquier comentario que pudiera interpretarse como discriminatorio. En medio de la polémica, Rosángela Espinoza decidió pronunciarse y negó tajantemente haber usado ese calificativo, asegurando que sus declaraciones habrían sido sacadas de contexto.

    Onelia optó por contar públicamente el incómodo momento que habría vivido con Rosángela Espinoza, a quien señaló por referirse a ella de forma despectiva. La actual pareja de Mario Irivarren decidió no quedarse en silencio y expuso lo ocurrido, desatando una fuerte controversia en el mundo del espectáculo.

    Según su testimonio, el comentario que habría recibido fue: “Ay, qué espesa, tenías que ser provinciana”, frase que la impulsó a responder con firmeza y orgullo. “Me siento tan orgullosa, de todo corazón, de ser de Arequipa, de ser provinciana, porque he llegado hasta donde estoy”, expresó, dejando en claro que no permitirá ser minimizada por ese tipo de expresiones.

    Usuarios reaccionan tras el calificativo de Rosángela Espinoza a Onelia Molina

    El cruce de declaraciones rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el debate se intensificó. Numerosos internautas manifestaron su rechazo al uso de términos ofensivos y recordaron que palabras como “provinciana” no deben emplearse de manera peyorativa ni discriminatoria.

    En TikTok y otras plataformas, los comentarios fueron mayoritariamente críticos hacia Rosángela Espinoza. “Rosángela discriminadora”, “Eso es discriminación y está penado”, “Que nunca más vuelva a la TV” y “Nada justifica lo que ha dicho Rosángela, por más que intente excusarse” fueron algunos de los mensajes que reflejan la indignación del público, mientras la polémica continúa dando que hablar en la farándula local.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora.

