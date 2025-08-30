Un intenso enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo en 'Esto es Guerra' generó tensión y sorpresa entre los televidentes.

Un nuevo enfrentamiento sacudió la última edición de 'Esto es Guerra', esta vez protagonizado por Rosángela Espinoza y Karen Dejo. La dinámica, que empezó como parte del juego, escaló rápidamente y dejó a más de uno sorprendido por la reacción de la ‘Chica selfie’, momento que no pasó desapercibido y generó tensión en el set.

Rosángela Espinoza acusa a Karen Dejo de excederse en reto de 'Esto es Guerra

La última edición de 'Esto es Guerra' dejó de lado la diversión y encendió la controversia tras un inesperado enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo. Lo que comenzó como una dinámica de competencia terminó convirtiéndose en un momento incómodo que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Durante la prueba, la ‘Chica selfie’ perdió un punto y, como parte del reto, debía recibir huevos rotos en la cabeza por parte de Karen. No obstante, Rosángela consideró que la bailarina se excedió en la fuerza utilizada y no dudó en expresar su molestia en plena transmisión.

En conversación con 'Más Espectáculos', la modelo dejó clara su incomodidad por lo ocurrido. “Ya voy a tener que conversar con ella porque estoy sintiendo que se ha pasado de la raya. Al inicio lo tomaba como broma, pero esta vez, creo que se le pasó la mano y me dolió tan fuerte. Si está buscando que yo responda de la misma forma, no lo voy a hacer porque yo sé mis líneas, sé mi temperamento y yo sé que no está bien hacer lo mismo”, señaló.

Rosángela también lamentó que este tipo de situaciones traspasen el plano del entretenimiento y terminen siendo expuestas frente a miles de espectadores.

“El programa es para hacer divertir a la gente y todo lo demás, esto es lamentable que el público se esté enterando de estas cosas”, agregó con seriedad.

Karen Dejo explota contra Rosángela Espinoza y anuncia drástica decisión en ‘Esto es Guerra’

Karen Dejo no ocultó su molestia tras el reciente enfrentamiento que protagonizó con Rosángela Espinoza en ‘Esto es Guerra’. Según reveló en un video difundido en redes, la bailarina abandonó el canal incómoda y evitó dar declaraciones a otros programas de espectáculos.

“Yo entiendo que en el programa es un reality show donde competimos, donde nos picamos, pero creo que Rosángela ya pasó la línea del show que ella puede hacer. Justamente ese es su papel, ser la discordia del programa”, expresó con evidente fastidio.

La exchica reality cuestionó el estilo con el que Rosángela maneja su participación en el programa: “Estamos haciendo una competencia jocosa para que ustedes se entretengan con el programa (...) Pero ya no me es divertido cuando maneja el show, ya esto no es nada agradable, ni siquiera ni para mí ni para ella”.

Más aún, Dejo acusó a la ‘chica selfie’ de haber sobrepasado los límites del entretenimiento: “Cruzó la línea totalmente o se mete con la edad o se mete con la reputación o con la imagen de una compañera tratando de deteriorar mi imagen y ya no es divertido”.

Finalmente, Karen adelantó que tomará medidas inmediatas para no volver a compartir dinámicas con Rosángela: “Yo voy a tener mañana una reunión con mi productor para ver cómo podemos solucionar esto y evitar este tipo de enfrentamientos”.