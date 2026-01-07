La Uchulú asombra al confesar que usa toallas higiénicas y las redes estallan

La Uchulú es uno de los personajes más queridos de las redes sociales.

La Uchulú volvió a captar la atención de sus seguidores tras realizar una confesión abierta y sin filtros durante una transmisión en vivo en TikTok. La influencer respondió con naturalidad a las preguntas del público y decidió hablar sobre aspectos poco conocidos de su proceso de transición, generando sorpresa y múltiples reacciones en redes sociales.

Durante el ‘live’, explicó que actualmente utiliza toallas higiénicas como parte de los cuidados posteriores a su operación de reasignación de sexo. Según detalló, esta práctica no tiene relación con la menstruación, sino que forma parte de una recomendación médica orientada a mantener una correcta higiene íntima durante el proceso de recuperación.

Sus declaraciones fueron tomadas por muchos como un gesto de sinceridad y educación, ya que permitió aclarar dudas frecuentes sobre los cuidados médicos tras una cirugía de este tipo. Una vez más, La Uchulú se mostró dispuesta a visibilizar su experiencia personal, promoviendo información y rompiendo tabúes entre su comunidad digital.

¿Quién es la Uchulú?

La Uchulú es una influencer y creadora de contenido peruana que alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a su carisma, espontaneidad y estilo directo para conectar con el público. Su presencia se consolidó principalmente en TikTok y Facebook, plataformas donde comparte transmisiones en vivo, videos humorísticos, reflexiones personales y momentos de su vida cotidiana, siempre con un tono auténtico y cercano.

Con el paso del tiempo, La Uchulú se convirtió en una figura visible dentro de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú, al hablar abiertamente sobre su proceso de transición y su experiencia personal como mujer trans. Su manera frontal de abordar temas que suelen considerarse tabú le permitió generar conversación, empatía y también controversia, posicionándola como una voz influyente en temas de identidad, respeto y diversidad.