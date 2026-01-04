Wapa.pe
La Uchulú marcó tendencia con su outfit tropical durante la celebración de su cumpleaños, compartiéndolo en redes.

    La tiktoker peruana La Uchulú celebró sus 25 años sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales. Entre globos y risas, compartió su cumpleaños con entusiasmo, mostrando su personalidad única. Como siempre, su estilo se hizo presente: vestidos ceñidos, colores encendidos y estampados tropicales marcaron la celebración, demostrando que la influencer sabe cómo combinar moda y diversión en cada momento especial de su vida.

    LEER MÁS: Hija de Jaime Bayly irradia sofisticación en boda íntima con un lujoso vestido de exclusiva marca francesa

    La Uchulú se adueña del estilo tropical en su cumpleaños

    En distintas imágenes y videos, La Uchulú celebró su cumpleaños rodeada de globos y con una energía desbordante que contagió a sus seguidores. La tiktoker publicó: “Ámame en estos 25 años”, mientras bailaba al ritmo del tema ‘Si quieres mi amor’ de la cantante pucallpina Nataly Díaz. Con su característico humor, bromeó en otra historia: “Ya soy una señora”, generando risas y cientos de comentarios.

    Comparando con su look del 2024, cuando lució un vestido rosa pastel con brillos, este año apostó por un vestido cut-out largo de colores tropicales y estampado floral, un estilo que grita ¡Verano! y reafirma su dominio sobre las tendencias más alegres y llamativas de la temporada.

    TAMBIÉN LEER: Melissa Lobatón deslumbra en su cumpleaños 23 con mini vestido rojo al estilo Barbie glam

    Estampado tropical: la tendencia clave del verano 2026

    El estampado tropical se consolida como la tendencia estrella del verano 2026, llevando la frescura y el colorido a cada look. Flores vibrantes, hojas exuberantes y combinaciones atrevidas se apoderan de vestidos, blusas y accesorios, creando outfits que transmiten energía y buen gusto.

    Esta tendencia permite jugar con capas, mezclas de tonos y texturas ligeras, ideales para climas cálidos. Desde la pasarela hasta las redes sociales, el estilo tropical se presenta como una propuesta versátil y chic, perfecta para quienes buscan destacar con personalidad. Incorporar este estampado es sinónimo de moda fresca, audaz y totalmente en tendencia.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

