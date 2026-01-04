La Uchulú marcó tendencia con su outfit tropica l durante la celebración de su cumpleaños, compartiéndolo en redes.

La Uchulú conquista las miradas con su look tropical en la celebración de sus 25 años. | Composición Wapa

La Uchulú conquista las miradas con su look tropical en la celebración de sus 25 años. | Composición Wapa

La tiktoker peruana La Uchulú celebró sus 25 años sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales. Entre globos y risas, compartió su cumpleaños con entusiasmo, mostrando su personalidad única. Como siempre, su estilo se hizo presente: vestidos ceñidos, colores encendidos y estampados tropicales marcaron la celebración, demostrando que la influencer sabe cómo combinar moda y diversión en cada momento especial de su vida.

La Uchulú se adueña del estilo tropical en su cumpleaños

En distintas imágenes y videos, La Uchulú celebró su cumpleaños rodeada de globos y con una energía desbordante que contagió a sus seguidores. La tiktoker publicó: “Ámame en estos 25 años”, mientras bailaba al ritmo del tema ‘Si quieres mi amor’ de la cantante pucallpina Nataly Díaz. Con su característico humor, bromeó en otra historia: “Ya soy una señora”, generando risas y cientos de comentarios.

Comparando con su look del 2024, cuando lució un vestido rosa pastel con brillos, este año apostó por un vestido cut-out largo de colores tropicales y estampado floral, un estilo que grita ¡Verano! y reafirma su dominio sobre las tendencias más alegres y llamativas de la temporada.

Estampado tropical: la tendencia clave del verano 2026

El estampado tropical se consolida como la tendencia estrella del verano 2026, llevando la frescura y el colorido a cada look. Flores vibrantes, hojas exuberantes y combinaciones atrevidas se apoderan de vestidos, blusas y accesorios, creando outfits que transmiten energía y buen gusto.