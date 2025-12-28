La hija mayor de Jaime Bayly se casó en una íntima ceremonia, brillando con un majestuoso v estido de novia que inmortalizó su gran día.

Hija de Jaime Bayly deslumbra en su boda con un elegante vestido nupcial. | Composición Wapa

Hija de Jaime Bayly deslumbra en su boda con un elegante vestido nupcial. | Composición Wapa

Paola Bayly vivió un momento inolvidable al casarse en una ceremonia íntima y alejada de los reflectores. La celebración, cargada de emociones y cercanía familiar, fue compartida en sus redes mediante fotografías con breves descripciones.

Acompañada de sus seres más queridos, la hija de Jaime Bayly y Sandra Masías eligió un enlace sencillo pero lleno de significado. Sin embargo, uno de los protagonistas fue su elegante vestido de novia, fresco y sofisticado, que captó todas las miradas. Conozcamos los detalles de su look nupcial.

Paola Bayly y su elegante y sobrio vestido de novia

Aunque la hija del periodista no reveló detalles sobre su boda ni sobre el look que eligió para su gran día, una investigación a partir de las fotografías disponibles permitió identificar la posible marca de su vestido.

Analizando los pequeños detalles y comparando con los estilos de reconocidos diseñadores, se sugiere que se trata de un diseño de Schiaparelli, la prestigiosa casa de moda de lujo francesa fundada por Elsa Schiaparelli.

En las imágenes se aprecia un vestido largo de corte asimétrico que deja un hombro descubierto y estiliza la silueta. En el lado derecho, el estilo caftán presenta una manga larga con un drapeado espectacular, adornada con un puño de piel de becerro decorado con broches anatómicos característicos. En el lado izquierdo, una abertura revela la pierna, y el vestido se cierra con una cremallera lateral. Estos detalles lo asemejan al “vestido caftán largo” original de Schiaparelli.

El exclusivo vestido de Schiaparelli y su alto valor en tiendas webs

En base al mismo vestido, se han encontrado diversas tiendas web que ofrecen la prenda con todos los detalles que describen el diseño de lujo. Uno de los precios asignados al vestido es de $2,699, lo que equivale aproximadamente a S/ 9,090 en soles peruanos.