Selena Gomez deslumbra con tres vestidos de novia de Ralph Lauren en su boda con Benny Blanco

Selena Gomez deslumbra con tres vestidos de Ralph Lauren en su boda con Benny Blanco . Con detalles artesanales y elegancia atemporal, cada look inspira a las novias 2026.

Ni uno, ni dos: Selena Gomez llevó hasta tres vestidos de novia durante su enlace con Benny Blanco, y no se descarta que surja un cuarto look a medida que la pareja comparte más imágenes de su gran día. Tras sorprender con un diseño principal de Ralph Lauren, la cantante volvió a demostrar su estilo inigualable con dos modelos adicionales, aparentemente también firmados por la icónica firma americana. Por supuesto, el maquillaje corrió por cuenta de Rare Beauty, la propia marca de Selena.

Benny Blanco, a juego con la novia, lució un esmoquin de tres piezas hecho a medida por Ralph Lauren Purple Label, combinado con camisa de pechera plisada, pajarita de seda y elegantes zapatillas de terciopelo.

Primer vestido: romanticismo contemporáneo

El domingo, apenas un día después de la boda, Selena compartió las primeras imágenes oficiales de su look nupcial. El vestido exclusivo de Ralph Lauren Collection capturó la esencia del romanticismo clásico con un giro moderno.

“El diseño en satén de seda doble faz tiene un escote halter con delicado cuello de macramé y bordados multidimensionales, dejando al descubierto sus hombros y espalda baja”, explicó la estilista del evento. La falda fluida culminaba en una majestuosa cola redondeada, perfecta para las fotos en los jardines de la finca.

Vestido de la ceremonia: elegancia artesanal

Horas después, Benny Blanco reveló otra instantánea mostrando el segundo vestido de Selena, que, todo indica, fue el elegido para la ceremonia. Este diseño también pertenece a Ralph Lauren Collection y se caracteriza por su romanticismo artesanal.

“Hecho en delicado encaje de seda, con 300 flores aplicadas a mano y un corsé pintado que abraza su figura, es un vestido que irradia textura y luz”, señalaron los expertos en moda. Como detalle íntimo, Selena bordó un pequeño corazón con las iniciales “S + B” y la fecha de su boda, un guiño a su esposo.

Tercer vestido: glamour para la fiesta