Selena Gomez vuelve a causar sensación en redes con su más reciente aparición, en la que luce un nuevo look que ha fascinado a sus seguidores. A sus 32 años, la cantante y actriz reafirma su capacidad para reinventarse, apostando por el corte shag como una de las grandes apuestas de estilo para esta temporada. Los rumores apuntan a que estaría ultimando detalles para su boda, experimentando con distintos estilos hasta encontrar ese look nupcial soñado que sus fans tanto anhelan.

Hace solo unos días, Selena Gomez volvió a acaparar la atención digital al revelar un nuevo look con un aire retro, evocando aquellas elecciones de estilo audaces que en su momento definieron a Miley Cyrus.

“Lo haría, pero me arrepentiría, y luego me lo volvería a hacer, así que simplemente no lo haré #flequillo”, escribió la cantante, acompañando la imagen que rápidamente superó el millón de reacciones y provocó una oleada de comentarios positivos sobre su atrevido cambio.