Yahaira Plasencia demuestra, una vez más, que el estilo también puede ser una declaración personal. Tras el lanzamiento de su nueva canción —que algunos seguidores vinculan con su expareja Jefferson Farfán — la cantante ha dejado claro que está en una etapa de renovación total, no solo musical, sino también en su imagen.

Fiel a su pasión por la moda y el cambio constante, Yahaira ha sorprendido al dejar atrás su balayage honey y apostar por un tono más claro en toda su melena. Este nuevo color , con efecto iluminador, suaviza sus facciones y marca un giro en su look. Un cambio audaz que sus seguidores no tardaron en aplaudir.

A través de su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al compartir un look completamente veraniego, desafiando el clima invernal de Lima con una propuesta fresca y llena de actitud. Vestida con un outfit ligero y lleno de estilo, la cantante no solo llamó la atención por su elección de prendas, sino también por un radical cambio de look que dejó a muchos sin palabras.