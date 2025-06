Verónica Alcalá reapareció con fuerza en redes sociales luego de un tiempo alejada del foco mediático. La madre de Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un look renovado que mezcla glamour, audacia y frescura, alineándose con las tendencias actuales.

A través de un video en Instagram, María Verónica Alcalá lució un nuevo color de cabello que resaltó su belleza natural y reafirmó su estilo personal. Su cambio no pasó desapercibido: los comentarios positivos no se hicieron esperar y muchos elogiaron su acertado giro estético. Conozcamos cuál fue el look que marcó su reaparición y por qué está dando tanto que hablar en el mundo digital.