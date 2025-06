Camila Escribens, ex Miss Perú y representante nacional en el Miss Universo 2023, sorprendió con una revelación inesperada durante su visita a Cusco. En la Ciudad Imperial, donde fue jurado de la gran final del Miss Perú 2025, la modelo dejó a todos boquiabiertos al confirmar que está embarazada.

La noticia fue revelada durante un espontáneo encuentro con la creadora de contenido Claudia Andia, quien le preguntó por su mayor motivación. Sin dudarlo, Camila confesó emocionada que pronto será mamá, mientras lucía un impactante total look de invierno con pelos, mostrando su lado más fashionista y sofisticado. La escena, llena de ternura y estilo, se volvió viral en redes y marcó un nuevo capítulo en la vida de la ex reina de belleza.

“Mi mayor motivación en esta vida, en este momento, es el bebé que está dentro mío. Sorpresa: voy a ser mamá”, reveló Camila Escribens con emoción en un video que rápidamente se viralizó en TikTok. La ex Miss Perú, quien brilló en el Miss Universo 2023, compartió este momento tan especial durante su paso por Cusco, donde participó como jurado en la final del Miss Perú 2025. “Estoy feliz. Estoy en una etapa de mi vida que quiero vivir en el momento”, agregó.

En medio de esta noticia, Camila deslumbró con su estilo invernal chic: apostó por un abrigo y un gorro blanco de estilo ruso, ambos de pelos sintéticos, en un look elegante y sofisticado. Radicada en Estados Unidos, espera su primer bebé junto al jugador de la NFL Allen Lazard. La pareja, recientemente comprometida, fue vista paseando por Cusco y protagonizando una romántica sesión de fotos donde ella lució un vestido halter cruzado.

Este invierno, el total look de prendas de piel sintética se convierte en el protagonista indiscutible de la temporada. No solo aporta calidez, sino que también eleva cualquier outfit con un aire de sofisticación y estilo. Las pasarelas internacionales lo dejaron claro: la piel sintética ya no es un simple detalle decorativo, sino el eje central de atuendos completos que apuestan por la textura, el volumen y la presencia.