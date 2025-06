Las fotos, publicadas en la cuenta de Instagram de Micaela, no solo generaron comentarios por el romántico momento, sino también por el parecido del joven con el padre de Micaela. Además, los usuarios destacaron el look de ambos, especialmente el de Micaela, quien apostó por un estilismo lleno de detalles y color que no pasó desapercibido. A continuación, descubrimos cómo fue el look elegido para esta elegante celebración.