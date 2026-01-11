Micaela Bebin , hija de Anna Carina Copello, celebró sus 23 años con un vestido cut-out que combinó a la perfección con sus ojos.

Micaela Bebin, hija de la reconocida cantante Anna Carina Copello, volvió a acaparar todas las miradas al celebrar su cumpleaños 23 con un elegante y coqueto look en plena noche veraniega.

En Instagram, la sobrina de María Pía Copello compartió varias fotos mostrando un outfit audaz y cautivador, siguiendo la tendencia cut-out que viene marcando desde hace años. ¿Quieres ver cómo brilló Micaela en esta ocasión? Descúbrelo en Wapa.pe.

Micaela Bebin y su sofisticado look cumpleañero

Fiel a su estilo y a la tendencia “cut-out”, Micaela Bebin eligió un radiante vestido azul con aberturas estratégicas para celebrar su cumpleaños 23. La celebración, realizada por la noche, contó con la compañía de sus amistades, quienes optaron por vestidos de noche en tonos más sobrios, lo que permitió que Micaela destacara con un color fuerte y elegante.

En su post, las fotos estuvieron acompañadas de la frase “Happy 23. Más celebrada imposible <3”, recibiendo numerosos comentarios de seguidores que no solo la felicitaron, sino también elogiaron su estilo impecable. Con anterioridad, la influencer ya había mostrado su preferencia por los vestidos cut-out, consolidándose como fan de esta tendencia sofisticada, elegante y coqueta para el 2026.

Tendencia "cut-out" en moda: prendas con aberturas estratégicas

La tendencia “cut-out” se ha consolidado como un must en la moda actual, combinando sensualidad y sofisticación en un solo look. Estas prendas se caracterizan por aberturas estratégicas que revelan sutilmente la piel, creando un efecto audaz sin perder elegancia.