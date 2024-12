Korina Rivadeneira, conocida por su inconfundible estilo y siempre a la vanguardia en moda, nuevamente marca tendencia con un look que podría ser ideal para estas fiestas. En un contexto donde muchas se preguntan qué ponerse en estas fechas especiales, la modelo y actriz ha dado una gran señal con su elección de atuendo. Este look no solo refleja el color que dominará la temporada, sino que también incorpora elementos de las últimas tendencias en moda, fusionando lo clásico con lo moderno de una manera sofisticada.



El rojo, siempre asociado con la temporada navideña, se presenta como el color estrella para esta Navidad, y Korina lo lleva con elegancia. Su elección de un vestido con diseño cut-out no es solo una apuesta a las tendencias, sino una declaración de confianza y buen gusto. Con este look, la influencer reafirma su status como icono de estilo, destacándose entre las opciones tradicionales para las fiestas.