Alessandra Fuller, modelo e influencer peruana, ha vuelto a captar todas las miradas con un look que promete convertirse en tendencia de peinado para este 2025. En esta ocasión, no son sus prendas las protagonistas, sino un peinado impactante: las trenzas africanas. Este estilo, que ya ha sido popularizado por figuras como Zendaya, resalta la belleza natural y la versatilidad de Ale, llevándolo con confianza y elegancia. Una vez más, la actriz demuestra que su sentido de la moda y su capacidad de reinterpretar tendencias la colocan como un referente en estilo.



Fuller sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de este nuevo look, perfecto para el verano y las escapadas tropicales. Las trenzas africanas no solo destacan por su belleza, sino también por su funcionalidad, siendo ideales para quienes buscan un estilo que combine frescura, comodidad y sofisticación.