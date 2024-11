Pamela Franco , cantante de cumbia, volvió a aparecer en las redes sociales, pero esta vez desde el perfil del futbolista peruano Christian Cueva . En medio de grandes rumores sobre un posible romance, la pareja de amigos se sigue mostrando junta, exhibiendo gran estilo y su afición por lucir siempre prendas que los caracterizan: brillos, colores y más. En esta ocasión, el gran estilo de la cantante vuelve a captar la atención de los seguidores al seguir luciendo prendas que revolucionan las nuevas tendencias . En la foto publicada por el futbolista, se ve a Pamela Franco luciendo un total look black gobernado por los brillos y el tul que marca las transparencias. Esta prenda destaca por su versatilidad, ya que puede usarse en eventos importantes de moda donde se desea impactar, o también como opciones más pequeñas para tardes o noches de fiesta.

Pamela Franco ha optado por lucir prendas en tendencia, destacando especialmente las transparencias y las botas maxi , que se han convertido en un símbolo de estilo audaz esta temporada. La cantante de cumbia ha sido vista recientemente en diversas ocasiones, mostrando su habilidad para combinar estas piezas de moda que no solo resaltan su figura, sino que también reflejan su personalidad vibrante. Esta elección no solo la mantiene a la vanguardia de la moda , sino que también le permite expresar su confianza y estilo personal en cada aparición pública. Otra prenda que esta dando la hora esta temporada y más aun en festividades, son las botas caña se han vuelto un elemento esencial en el armario de Franco. Estas botas, que ofrecen tanto comodidad como un toque chic, son perfectas para cualquier ocasión, ya sea una presentación en vivo o una salida casual. Pamela ha demostrado que sabe cómo hacer de estas botas una declaración de moda, combinándolas con diferentes estilos y prendas.

Las botas maxi, también conocidas como botas de caña alta o mosqueteras, están marcando tendencia esta temporada y se han convertido en un imprescindible del armario femenino. Este estilo, que se extiende por encima de la rodilla, es perfecto para quienes buscan añadir un toque de glamour a sus outfits.



Este calzado no solo son funcionales para los días fríos, sino que también ofrecen una fusión única entre estilo y comodidad, convirtiéndolas en una opción versátil para diversas ocasiones. Con su versatilidad y capacidad para transformar cualquier look, estas botas se han consolidado como un elemento esencial para el otoño e invierno 2024/2025. Así que, si aún no tienes un par en tu armario, este es el momento perfecto para hacerte con unas y lucir espectacular esta temporada.