A través de su cuenta de Instagram, muestran su conexión en looks perfectamente coordinados. Estos outfits demuestran que su vínculo va más allá del amor, reflejándose en sus elecciones de moda, donde la armonía y el estilo son los protagonistas.

Blanca Rodríguez derrochó frescura y estilo al apostar por un clásico del verano: un short denim rasgado que combinó con un polo verde agua de vibra relajada pero trendy. El toque chic lo aportó con un bolso negro estructurado, mientras que los accesorios minimalistas –un delicado collar, aretes discretos y una pulsera sutil– sumaron elegancia sin recargar su outfit. Su elección de piezas versátiles no solo resalta su silueta, sino también su habilidad para lograr un look effortless que sigue marcando tendencia entre sus seguidores.

Por su parte, Juan Manuel Vargas prefirió un enfoque más sobrio, pero igual de veraniego. Aunque no coordinó el color exacto de Blanca, mantuvo la vibra casual con un total black look: short y polo suelto en tonos oscuros, perfectos para los días de calor sin perder el toque de masculinidad relajada. Unos lentes de sol de diseño clásico completaron su estilo, agregando un aire de estrella de verano. Además, su hija mayor tampoco se quedó atrás, luciendo un look ultra comfy: un polo blanco básico, jogger negro y bolso negro, apostando por la comodidad sin sacrificar el estilo.