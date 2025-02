En medio del escándalo que generaron las fuertes acusaciones de crisis amorosa de Jackson Mora a Tilsa Lozano, la exvengadora ha guardado absoluto silencio ante ello públicamente. Sin embargo, está canalizando el como me viene sintiendo a través de las redes sociales: primero eliminó sus fotos con su aún esposo, y ahora envía indirectas de manera oculta. Frente a ello, ha vuelto a reaparece después de pasar el día de San Valentín con sus hijos y ha publicado un post donde se la ve luciendo un radiante look de color negro y brillos, donde se acopla el poderoso estilo del "look de a venganza".



Este post, ha sido acompañada por una breve descripción, "Porque si se puede, ser mujer, ser mama y ser una vengadora por un ratito". Frente a ello, el post ha tenido gran apoyo por parte de sus seguidores, quienes han resaltado el regreso de Tilsa a los escenarios, alagando también su belleza natural. Conozcamos el look de la ex vengadora y porque el vestido o look negro se posiciona en la moda como el look de la venganza.