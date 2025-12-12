Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

Natalia Salas sorprendió al contar que su cirugía tuvo que ser reprogramada por razones médicas; sin embargo, en lugar de desmotivarse, optó por centrarse en su familia y compartir mensajes de ánimo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento
    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud
    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

    El reciente aplazamiento de la cirugía de Natalia Salas ha puesto de manifiesto la compleja batalla que enfrenta la actriz peruana contra el cáncer.

    La intervención, programada para el 10 de diciembre, fue suspendida por recomendación médica debido a una fuerte tos que podría aumentar los riesgos del procedimiento, según informó la propia Salas en sus redes sociales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    Natalia Salas anuncia la postergación de su operación quirúrgica

    Mientras espera la reprogramación de la cirugía, la intérprete de 38 años sigue con su tratamiento hormonal, que incluye la aplicación de una ampolla para inducir la menopausia y así prevenir que la enfermedad afecte nuevamente sus trompas y útero.

    La postergación tomó por sorpresa tanto a Natalia Salas como a su esposo, Sergio Coloma, quien estuvo a su lado al recibir la noticia. Lejos de desanimarse, la actriz aprovechó el día libre para avanzar con los preparativos del cumpleaños de su hijo Leandro, que cumplirá cinco años el 22 de diciembre.

    “Como no hay mal que por bien no venga… aprovechamos en comprar todo para el ‘Leandro Fest’”, relató Salas, y bromeó con su esposo sobre los pendientes que aún quedaban: “Si ahorita estuviera echada para que me operen, ¿quién iba a hacer todo esto? Dios sabe por qué hace las cosas”, comentó la actriz.

    Natalia Salas y su lucha con el regreso del cáncer

    Esta nueva etapa en la lucha de Salas comenzó en octubre, cuando anunció públicamente que el cáncer que había superado hace tres años había reaparecido, esta vez en una de sus vértebras. La actriz explicó que la detección fue posible gracias a su constancia con los chequeos médicos anuales, que incluyeron escáner, tomografía y gammagrafía.

    “Mis imágenes no salieron limpias”, relató con serenidad en sus redes sociales. El diagnóstico confirmó la presencia de una partícula cancerígena en una vértebra, lo que la obligó a iniciar un tratamiento integral compuesto por radiocirugías y medicación antihormonal. Actualmente, el tratamiento de Natalia Salas consiste en la toma de tres pastillas diarias y dos ampollas cada dos semanas, además de radiocirugías diseñadas para “cicatrizar” el hueso desde el interior y rellenar la zona afectada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

    Pamela López expone que Cueva se realizó examen de ETS y revela SORPRESIVO resultado: "Cuando yo me enteré..."

    Lo más vistos en Farándula

    Jackson Mora rompe su silencio y lanza acusación directa tras revelaciones de Tilsa Lozano

    Natalie Vértiz toma radical decisión y se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi

    Yarita Lizeth CONFIRMA romance con el hijo de Dina Páucar tras años de química oculta: "La vida nos ha traído sorpresas"

    Karina Rivera PARCHA ANTE TODOS a María Pía tras 25 años de ENEMISTAD: "Por fin nos vemos cara a cara"

    Alessia Rovegno: ¿Quién es el joven con el que fue ampayada besándose la ex Miss Perú?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;