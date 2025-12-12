Wapa.pe
Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

María Pía Copello acaba de recibir una grave acusación junto a su esposo Samuel Dyer.

    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación
    CAPTAN a María Pia Copello en una clínica tras fuerte ACUSACIÓN | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    La conductora María Pía Copello y su esposo, Samuel Dyer, volvieron a estar en el foco mediático luego de que el creador de contenido Carlos Orozco insinuara de forma sarcástica que el nuevo canal de streaming de la pareja tendría fines de “lavado en seco”. Tras esta polémica afirmación, la exfigura de Mande Quien Mande fue vista asistiendo a una clínica en Lima.

    María Pía acude a una clínica en medio de la controversia

    Mediante su cuenta de Instagram, la presentadora mostró que, pese a su cargada agenda por los distintos negocios que lidera, se toma el tiempo para cumplir con sus controles médicos. Así reveló que el jueves 11 de diciembre acudió a un centro de salud para realizarse una mamografía.

    "Y entre otras cosas, hoy toca mamografía. Siempre debemos estar con nuestros chequeos al día", publicó la influencer, recordando a sus seguidores la importancia de los exámenes preventivos.

    Luego de la revisión médica, María Pía no comentó los resultados, lo que ha dejado a sus seguidores atentos y a la espera de novedades sobre su estado de salud.

    PUEDES LEER: María Pía Copello presenta canal de streaming con megaestrellas y promete destronar a la TV tradicional

    Magaly Medina arremete contra Carlos Orozco

    Por su parte, Magaly Medina no dejó pasar las declaraciones de Orozco y lo criticó duramente en su programa. La periodista cuestionó que sugiriera que el emprendimiento de la conductora estaría vinculado al lavado de dinero y lo instó a informarse adecuadamente sobre la familia Dyer y su fortuna.

    "Se escudan de una manera cobarde. Por qué no son un poco más valentones, se ponen los pantalones y dicen: 'Yo me pregunto, yo creo'. Cómo es maletear y ensuciar cuando ni siquiera has averiguado de lo que se trata", expresó indignada la figura de ATV.

