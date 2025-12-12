Magaly Medina contó que su amiga le informó sobre su incorporación antes de que se hiciera pública, afirmó que no hay ningún tipo de rencor y subrayó que los asuntos laborales no afectan su amistad.

La participación de Paolo Guerrero en el nuevo canal de YouTube de María Pía Copello provocó rumores sobre un posible alejamiento entre la exconductora infantil y la periodista Magaly Medina. No obstante, la presentadora de “Magaly TV La Firme” afirmó que la amistad entre ambas continúa sin cambios, pese a la tensa relación que mantiene con el futbolista. Así lo señaló la propia Medina, quien detalló las conversaciones que sostuvo con Copello previo al lanzamiento del proyecto.

Según explicó Medina, la creadora del canal se comunicó con anticipación para adelantarle que Guerrero, conocido como el “Depredador”, formaría parte de sus primeros invitados. “María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó”, indicó la periodista.

La conductora recordó que el conflicto con el delantero de la selección peruana se remonta a varios años, tras un proceso judicial que terminó con su ingreso a prisión. Guerrero la querelló por difamación, demanda que derivó en una condena que cumplió en 2010. Aun con ese antecedente, Medina aseguró no guardar resentimiento y destacó el gesto respetuoso de Copello al informarle previamente sobre la presencia del deportista en su nuevo espacio digital.

Magaly Medina también remarcó que los proyectos laborales se manejan por separado dentro de la amistad que mantiene con la exfigura de “Esto es Guerra”. “Es mi amiga, pero tiene sus negocios como yo los míos y no nos andamos consultando en qué vamos a invertir nuestro dinero o cómo vamos a manejar nuestras carreras (...). Por supuesto, como yo le respondí: ‘Business son business’ y esta es una empresa en la que ella ha trabajado silenciosamente junto a su esposo”, señaló.

¿Cómo le avisó María Pía a Magaly Medina de su fichaje?

La periodista comentó también el contexto en el que fue informada sobre la colaboración entre Copello y Guerrero. Sostuvo que su colega actuó con franqueza y consideración, un gesto que valora en un entorno mediático donde las alianzas pueden generar tensiones. Medina añadió que la manera en que se enteró refuerza la confianza entre ambas y reduce cualquier posibilidad de un conflicto personal.

Durante la presentación del nuevo proyecto digital, Copello recibió cuestionamientos por parte de usuarios y algunos streamers, quienes criticaron la elección de invitados. Frente a esas opiniones, Medina expresó su respaldo a la conductora: “María Pía es marketera, está rodeada de un equipo como Peter Fajardo, que es un productor creativo y han jalado personajes que dan de qué hablar”, comentó la periodista.

En su intervención, Medina aprovechó para desearle éxito a la iniciativa digital de Copello. Consideró que incursionar en plataformas como YouTube contribuye al crecimiento profesional de las figuras televisivas peruanas y abre nuevas oportunidades laborales. Además, reconoció la visión empresarial de la pareja de la presentadora, involucrada en el desarrollo del canal.