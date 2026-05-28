Christian Thorsen impacta con DENUNCIA relacionada a su tratamiento contra el cáncer: "Juegan con la esperanza"

Christian Thorsen participó en 'Arriba Mi Gente', donde denunció el mal uso de su imagen en falsos tratamientos para el cáncer de próstata. ¿Qué detalló y qué medidas tomará?

El actor Christian Thorsen volvió a las cámaras del programa 'Arriba Mi Gente', mostrando su ira al hablar sobre su tratamiento contra el cáncer de próstata, una enfermedad que desde 2022 ha hecho metástasis en pulmones, ganglios y huesos. Optó por un tratamiento con muérdago para mejorar su calidad de vida, superando el pronóstico de tres años de vida. Sin embargo, personas deshonestas han afectado su proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Christian Thorsen alerta sobre el uso ilegítimo de su figura para comercializar falsas curas del cáncer

Christian Thorsen manifestó su inquietud e indignación por la difusión de videos ficticios en 'Arriba Mi Gente', que afirman falsamente que se curó de cáncer en pocos días, a pesar de que hace cuatro años recibió escasas esperanzas de vida.

Resultó ser un fraude, donde se usó la imagen del actor y del doctor Elmer Huerta en un video manipulado con inteligencia artificial, promoviendo un "remedio" que presuntamente curó al actor. Dicho fragmento incluso incita a los pacientes a abandonar sus tratamientos, y critica severamente a los médicos.

“Un supuesto video del Dr. Elmer Huerta habla de un producto natural. Mi hija me suplicó ‘papá, pruébalo’. Lo hice y lloré hasta dormir. Desperté sin la presión en la vejiga (...) Durante años soporté dolorosas biopsias, me advirtieron que era un cáncer agresivo. Perdí funciones corporales, mis ahorros y casi mi vida”, relata el contenido del video.

Describen que en una semana superó la enfermedad y lo presentaron como un milagro. Ante esto, antiguos colegas de 'Al fondo hay sitio' comenzaron a recibir preguntas sobre el supuesto brebaje, revelando la estafa.

Christian Thorsen negó estas prácticas y dejó claro que no se trataba de él. Explicó su tratamiento con muérdago, que no cura, sino que mejora el sistema inmunológico bajo supervisión médica para una mejor calidad de vida.

“Este tipo de engaños no pueden continuar; juegan con la ilusión de aquellos en mi situación. Mi lucha sigue, aún no he hallado la cura. Opté por un camino diferente que no incluyera quimioterapia al descubrir medicina antroposófica y muérdago, que ayuda a mi sistema inmune a combatir la enfermedad”, explicó.

Agregó que algunos han distorsionado sus declaraciones sobre su método de tratamiento actual. Asimismo, indicó complementar el uso del muérdago con otras terapias médicas adecuadas a su caso.