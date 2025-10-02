Christian Thorsen mencionó que el primer indicio de su enfermedad fue un dolor en la cadera que con el tiempo se agravó. “Yo no sabía qué hacer”, recordó en una entrevista de hace algunos años.

“Hoy se cumplen los tres años que me habían dado de vida”, recordó Christian Thorsen al hablar del momento en que los médicos le detectaron cáncer de próstata avanzado en 2022. A través de sus redes sociales, el actor explicó que decidió no seguir quimioterapia y optó por un tratamiento alternativo.

“Esto no significa que esté en contra de la utilización de la quimioterapia, de la radioterapia o de cualquier otra alternativa que el paciente decida. Pero quería contarles que esa fue mi decisión, que estoy feliz y me siento muy bien. Eso me alegra obviamente muchísimo”, expresó.

Los primeros síntomas y la carga familiar en el cáncer de Thorsen

El actor relató que el primer indicio de la enfermedad fue un dolor en la cadera que fue aumentando con el tiempo. “Yo no sabía qué hacer”, dijo, y por ello acudió a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó.

También mencionó que su situación estaría vinculada a la herencia genética, ya que su padre atravesó la misma enfermedad.