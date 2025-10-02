Madre de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Farfán: "Era sacarlo"

El investigador Richard Apolo señaló en el programa de Magaly Medina que el primo del futbolista no se limitaba a ser un acompañante, sino que ocupaba el papel de persona de confianza en asuntos empresariales.

En la más reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina recibió en su set al periodista de investigación Richard Apolo, quien reveló aspectos poco conocidos sobre el caso de Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán.

Durante la entrevista, se expuso un detalle que da otra perspectiva al tema: para los familiares de ‘Cri Cri’, la denuncia no solo tendría un trasfondo legal, sino también un interés económico vinculado a los negocios del exfutbolista.

Apolo comentó que, al analizar el expediente, le sorprendió la rapidez con la que avanzó el proceso. “En otros casos similares, el juicio tarda años en llegar a esa instancia, pero aquí ocurrió con una rapidez sorprendente”, precisó.

Lo más revelador fue lo que señaló tras conversar directamente con la familia. “Cuando hablé con la familia, ellos me dijeron claramente que, para ellos, la denuncia buscaba sacarlo del camino en los negocios que mantenía con Farfán”, indicó.

El comunicador también reveló que en mayo de 2025, un mes antes de la emisión de su reportaje en Día D, Jefferson Farfán remitió una carta notarial a Cristian Martínez Guadalupe citándolo a una Junta General de Accionistas con el objetivo de retirarle el poder de representación en varias empresas.

Entre esas sociedades estaba una textilera de gran peso, lo que refuerza la tesis de que ‘Cri Cri’ no era solo un pariente cercano, sino alguien clave en la administración de parte del patrimonio empresarial del exjugador.

La madre de ‘Cri Cri’ y la carta notarial

De acuerdo con Apolo, la madre de Cristian Martínez fue quien recibió la notificación, pero decidió no participar en la reunión tras la recomendación de sus asesores. Para la familia, no se trataba de un simple trámite, sino de una señal clara de que se avecinaba un cambio importante en el vínculo con Farfán.

“Para ellos, estaba claro que todo esto era una estrategia para apartarlo no solo en lo personal, sino en lo económico. Era sacarlo del medio”, afirmó.

En esa misma línea, Magaly no dudó en preguntar sobre una de las versiones más comentadas: los presuntos ofrecimientos de dinero a la familia de Martínez.

El verdadero rol de Cristian Martínez

Apolo contestó con prudencia, aunque dejó entrever que lo económico fue un factor constante. “Lo que sé de buena fuente es que, apenas ocurre la detención, Farfán llama a la esposa de ‘Cri Cri’ y le dice que sí, que lamentablemente había pasado. Incluso existe un audio en el que el propio Farfán afirma que él había confesado, aunque según Cristian eso nunca ocurrió”, narró.