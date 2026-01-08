Wapa.pe
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

La radical transformación de Fabianne Hayashida: La 'China' de 'Combate' que desapareció de la TV para dedicarse a esto

La conocida ‘China’ Fabianne Hayashida, recordada por su paso por distintos reality shows, sorprendió al contar aspectos poco conocidos de su vida privada.

    Fabianne Hayashida, conocida popularmente como la ‘China’, conquistó al público peruano gracias a su participación en el reality ‘Combate’. Desde su debut en la televisión, destacó por su carisma, vitalidad y cercanía con los televidentes.

    Pese a la gran fama que alcanzó, optó por alejarse de los reflectores y seguir un rumbo distinto fuera de la TV. En esta nota te contamos a qué se dedica actualmente la exfigura de reality.

    ¿Quién es Fabianne Hayashida?

    Fabianne Isabelle Hikari Hayashida Salinas contó en una entrevista con Com FM que sus padres se conocieron en la universidad y contrajeron matrimonio en 1989. Debido a la hiperinflación y la violencia generada por grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú, decidieron migrar a Japón. Tiempo después, cuando ella tenía apenas ocho meses, fue llevada al país andino y quedó al cuidado de su abuela, mientras sus padres la visitaban una vez al año.

    En 2003, la familia regresó al Perú y, dos años más tarde, inauguraron el complejo deportivo La Bombonera, ubicado en Surquillo, que cuenta con canchas de vóley, fútbol, tenis y básquet.

    "Me dieron la mejor educación, me dieron lo mejor estando lejos. Y digo: ‘Se sacaron la mugre por mí'. Mi mamá me dice: ‘Yo, cada domingo que no trabajaba, lloraba pensando en ti'", recordó.

    Fabianne Hayashida y su paso exitoso por Combate

    ‘Combate’ es un reality que inició en 2011 y en el que la ‘China’ ingresó como una de sus figuras principales cuando tenía apenas 18 años. Desde el inicio, resaltó por su entrega en las competencias y su conexión con el público; sin embargo, con el tiempo notó que algunos de sus compañeros percibían ingresos mucho mayores.

    “Me pagaban 1.000 dólares. Por eso, un día me armé de valor y fui a pedir un aumento. Pedí que me paguen 3.500 dólares o me iba”, contó en un podcast.

    ¿Por qué Fabianne Hayashida se alejó de la televisión?

    En 2014, Fabianne anunció su salida de ‘Combate’ a través de sus redes sociales. Entre los motivos estuvieron una lesión en el hombro y la intención de buscar nuevos retos profesionales fuera del ámbito televisivo. En su mensaje de despedida, agradeció al público y a la producción del programa, destacando las experiencias y aprendizajes que obtuvo durante su participación.

    A qué se dedica Fabianne Hayashida tras dejar la TV

    Luego de dejar la pantalla chica, Hayashida se desempeñó como tripulante de cabina, lo que le permitió viajar y compartir sus vivencias con sus seguidores. Más adelante, incursionó en el mundo del emprendimiento con la creación de su marca de ropa deportiva y accesorios llamada ‘Somos Mara’, enfocada en fomentar un estilo de vida saludable y pensada para personas de todas las tallas.

    Asimismo, ha desarrollado un proyecto dedicado a la animación infantil bajo el nombre El show de la China, ofreciendo espectáculos personalizados que se adaptan a distintas temáticas y celebraciones.

