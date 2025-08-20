Wapa.pe
¿Qué pasó con Mario León? El popular 'Armandito' de Mil Oficios que alcanzó el éxito pero desapareció de la TV

Mario León, el recordado ‘Armandito’ de ‘Mil oficios’, logró ser muy querido por millones de fans de la serie; sin embargo, actualmente desapareció de la televisión.

    Armando de Mil Oficios
    El recordado programa “Mil oficios”, transmitido por Panamericana Televisión, fue uno de los más exitosos y apreciados por el público adulto, gracias a entrañables personajes como Armando, el estilista de Armando Coiffeur y confidente de Norma (Mónica Torres), papel interpretado por Mario León.

    En torno al actor, quien conquistó a la audiencia al dar vida a uno de los primeros representantes de la comunidad LGTBI en la televisión peruana, hacemos un repaso de su trayectoria y de lo que ocurrió con su vida después de alejarse de la pantalla.

    ¿Qué fue de Mario León tras “Mil oficios”?

    A diferencia de varios de sus colegas, Mario León optó por mantenerse lejos de la televisión. Tras el final de la serie, el actor decidió tomar un camino distinto, alejado de los sets de grabación.

    No obstante, en 2016 tuvo una breve aparición en el programa “Reyes del playback” de Latina, donde imitó a Raphael, logrando nuevamente captar la atención del público.

    Tiempo después, en 2018, inició una nueva etapa como conductor de un espacio de entrevistas transmitido por Facebook a través de Miraflores TV (anteriormente Radio Miraflores). El programa llevaba por nombre “Las noches de Mario León”, en el que dialogaba con diferentes figuras nacionales. Con la llegada de la pandemia, orientó sus contenidos hacia temas relacionados con la COVID-19.

    Faceta como docente de Mario León

    En una entrevista concedida en agosto de 2019, el recordado ‘Armando’ contó que, incluso antes de integrarse a “Mil oficios”, ya se desempeñaba como profesor. “Me he dedicado a la docencia durante 20 años. He sido profesor de arte. Soy de la especialidad de Arte Dramático, pero también enseñé dibujo, pintura, danza folclórica”, expresó en aquella ocasión.

    Mario León habló sobre el trágico fin de 'Mil Oficios'

    En una conversación con el canal de YouTube ‘Cinesmero’, conducido por Hugo Lezama, Mario León reveló que la historia de “Mil oficios” concluyó con un terremoto que dejó en ruinas la emblemática quinta San Efraín. “En la última escena, para cerrar la serie, se inventa un terremoto que destruye la quinta. Ese capítulo nunca llegó a emitirse”, comentó el recordado ‘Armandito’, el carismático estilista que trabajaba junto a Norma (Mónica Torres), hermana del protagonista.

    El actor también explicó que las secuelas de aquella catástrofe nunca se mostraron, sino que fueron relatadas únicamente en texto, al estilo de Star Wars, como bromeó Lezama. “La serie no tuvo un final verdadero. Termina con el matrimonio de los personajes de Mónica (Torres) y Christian (Thorsen), luego algo muy breve y después lo de la quinta destruida. Fue terrible”, relató.

