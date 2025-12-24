Wapa.pe
María Pía Copello reveló un nuevo ‘EMBARAZO’ tras 12 años y generó REACCIONES de sus seguidores: “Ya no se puede ocultar”

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores con un video donde reveló un nuevo embarazo. Esto se da en medio las muchas especulaciones por parte de sus fans.

    María Pía Copello reveló un nuevo 'EMBARAZO' tras 12 años y generó REACCIONES de sus seguidores: "Ya no se puede ocultar"
    María Pía lista para nueva etapa. | Composición Wapa
    María Pía Copello reveló un nuevo 'EMBARAZO' tras 12 años y generó REACCIONES de sus seguidores: "Ya no se puede ocultar"

    María Pía Copello volvió a encender las redes sociales tras compartir un video que desató una ola de especulaciones entre sus seguidores. Un gesto, un ángulo y una aparente “pancita” bastaron para que muchos asumieran que la conductora estaba a punto de anunciar su cuarto embarazo, más de una década después del último. Ante la avalancha de mensajes y preguntas, la también influencer decidió salir al frente y ponerle fin a los rumores, aunque fiel a su estilo, lo hizo con humor.

    María Pía juega con el rumor de un nuevo embarazo

    A través de un video publicado en Instagram, María Pía explicó por qué decidió pronunciarse. “Se ha dicho mucho por el último video y por eso he decidido grabar esto para ustedes”, comentó al inicio, alimentando aún más la expectativa de quienes pensaban que venía una gran noticia.

    Incluso, durante algunos segundos, dejó entrever —de manera exagerada— que sí estaba embarazada y que ese habría sido el verdadero motivo de su salida de la televisión. El dramatismo del relato hizo que más de uno se emocionara… hasta que llegó el giro inesperado.

    “Ahora una no puede estar hinchada”: la broma que desató risas

    Cuando el video parecía confirmar lo que muchos sospechaban, María Pía rompió el suspenso y dejó claro que todo había sido una broma. Mirando a la persona que la grababa, soltó una frase que rápidamente se viralizó: “Qué pasada la gente, ahora una no puede estar hinchada. ¿Qué le pasa a la gente? Me hacen renegar a fin de año”.

    Con esta respuesta, la conductora dejó en evidencia que los comentarios sobre su cuerpo fueron exagerados y que no estaba esperando un bebé. Una vez más, demostró que sabe reírse de los rumores y usarlos a su favor para conectar con su audiencia.

    Reacciones divididas y miles de comentarios en redes

    El video no tardó en llenarse de reacciones. Mientras algunos seguidores celebraron su sentido del humor, otros confesaron que por un momento sí creyeron el anuncio. Comentarios como “Pía eres lo máximo”, “Pucha Pía, yo me estaba emocionando” y hasta “Se copió de Tula” inundaron la publicación.

    Así, María Pía Copello cerró el año generando conversación, risas y demostrando que, incluso frente a rumores personales, prefiere responder con ironía y cercanía antes que con molestia.

    María Pía Copello reveló un nuevo ‘EMBARAZO’ tras 12 años y generó REACCIONES de sus seguidores: “Ya no se puede ocultar”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

