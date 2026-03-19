Laura Spoya da marcha atrás: pide PERDÓN a Onelia Molina, admite ERROR POR BURLA y ahora denuncia amenazas
¡Rompe su silencio! Laura Spoya viene siendo blanco de duras críticas por la actitud que mostró al inicio de su programa tras el ampay de Mario Irivarren, donde fue captado siendo infiel a Onelia Molina.
Luego de que la propia modelo manifestara su decepción públicamente, la ex Miss Perú decidió pronunciarse y ofrecerle disculpas en vivo.
Laura Spoya se arrepiente de burlas contra Onelia Molina
El podcast “La Manada” arrancó con un tono distinto, cuando su productor, Abneer Robles, hizo un mea culpa por las bromas en torno al ampay, asegurando que la situación se salió de control. A esto se sumó Laura Spoya, quien admitió que su comportamiento no fue el adecuado y reveló que ya se comunicó con Onelia Molina para pedirle perdón.
“Sé que no íbamos a extender el tema, pero desde acá también de alguna forma decirles que cero apañadores de lo que sucedió, somos conscientes del error cometido. Sin embargo, como lo comenta Abneer, Mario es parte de esta mesa, es nuestro amigo y obviamente nosotros hemos hablado con él en privado. Como mujer, sí, soy empática con Onelia. Como lo dije, algunos medios lo han querido tergiversar”, dijo la conductora.
La influencer también confesó que ha vivido una infidelidad en el pasado, por lo que, como mujer y madre, no le desearía una situación similar a nadie. “Tengo una hija, no me gustaría que le pasara algo parecido. No me gustaría que me pasara algo a mí también parecido. Lo he vivido antes y es una cagad*. Entonces desde acá decirles que no es necesario también el hate tan grande. Honestamente, no recibía ese tipo de comentarios tan agresivos”, añadió.
Laura Spoya pide parar hate y amenazas tras burlas
La ex reina de belleza aprovechó su espacio para expresar su indignación frente a los ataques que ha recibido en redes sociales a raíz de la polémica. Incluso denunció que los comentarios han llegado a involucrar a su hija y han incluido amenazas.
“No lo iba a comentar, pero creo que sí es prudente porque no me parece correcto que gente a través de una pantalla se refiera y me escriba cosas tan alturadas y tan graves como prostit***, zor**, put* y ojalá que a tu hija le pase algo, ojalá que te mueras. El error no lo he cometido yo entonces me parece que me ha salpicado de una manera muy agresiva y si es que Onelia se ha sentido de alguna manera burlada por nosotros, las disculpas del caso”, manifestó.
Finalmente, Laura Spoya contó que intentó comunicarse de manera privada con Onelia Molina para disculparse, aunque no precisó si obtuvo respuesta.
“De hecho, yo le he escrito a Onelia también en privado porque lo consideré correcto, pero no apañamos, no justificamos y no aprobamos lo que sucedió para nada. El show tiene que continuar”, finalizó.