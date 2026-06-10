¿Qué pasa con el dólar en medio del ingreso del voto del extranjero en la segunda vuelta electoral?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Qué valor presenta el dólar hoy, miércoles 10 de junio, en Perú? Revisa el tipo de cambio actual de la moneda de Estados Unidos. Según el sitio web cuantoestaeldolar.pe, en el mercado paralelo, la cotización es de S/3,360 para la compra y S/3,410 para la venta.
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¿Cómo está el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú hoy, 10 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Voto en el extranjero definirá las elecciones en Perú
A dos días de la segunda vuelta, el conteo de las actas en el extranjero alcanzó apenas el 30,476%, según cifras oficiales de la ONPE. Con Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en un empate técnico, al 96,024% del total de actas contabilizadas y con una diferencia de 20.000 votos, lo que logren sumar ambos candidatos en el exterior será crucial para definir al ganador.