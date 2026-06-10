¿Qué pasa con el dólar en medio del ingreso del voto del extranjero en la segunda vuelta electoral?

¿Qué valor presenta el dólar hoy, miércoles 10 de junio, en Perú? Revisa el tipo de cambio actual de la moneda de Estados Unidos. Según el sitio web cuantoestaeldolar.pe , en el mercado paralelo, la cotización es de S/3,360 para la compra y S/3,410 para la venta.

A dos días de la segunda vuelta, el conteo de las actas en el extranjero alcanzó apenas el 30,476%, según cifras oficiales de la ONPE. Con Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en un empate técnico, al 96,024% del total de actas contabilizadas y con una diferencia de 20.000 votos, lo que logren sumar ambos candidatos en el exterior será crucial para definir al ganador.