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Ocio - Resultados ONPE de la segunda vuelta EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

¿Qué pasa con el dólar en medio del ingreso del voto del extranjero en la segunda vuelta electoral?

Conoce el tipo de cambio del dólar y su cotización en Perú para este miércoles. Información actualizada sobre el mercado paralelo y los principales bancos, en medio del proceso electoral en Perú.

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    ¿Qué pasa con el dólar en medio del ingreso del voto del extranjero en la segunda vuelta electoral?
    Qué pasa con el dólar en medio del ingreso del voto del extranjero
    ¿Qué pasa con el dólar en medio del ingreso del voto del extranjero en la segunda vuelta electoral?

    ¿Qué valor presenta el dólar hoy, miércoles 10 de junio, en Perú? Revisa el tipo de cambio actual de la moneda de Estados Unidos. Según el sitio web cuantoestaeldolar.pe, en el mercado paralelo, la cotización es de S/3,360 para la compra y S/3,410 para la venta.

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    ¿Cómo está el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú hoy, 10 de junio?

    BCP

    • Compra: S/3,525
    • Venta: S/3,540

    Interbank

    • Compra: S/3,493
    • Venta: S/3,576

    Banco de la Nación

    • Compra: S/3,480
    • Venta: S/3,600

    BBVA

    • Compra: S/3,468
    • Venta: S/3,608

    Scotiabank

    • Compra: S/3,519
    • Venta: S/3,558

    Voto en el extranjero definirá las elecciones en Perú

    A dos días de la segunda vuelta, el conteo de las actas en el extranjero alcanzó apenas el 30,476%, según cifras oficiales de la ONPE. Con Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en un empate técnico, al 96,024% del total de actas contabilizadas y con una diferencia de 20.000 votos, lo que logren sumar ambos candidatos en el exterior será crucial para definir al ganador.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué pasa con el dólar en medio del ingreso del voto del extranjero en la segunda vuelta electoral?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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