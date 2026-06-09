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Ocio - Resultados ONPE de la segunda vuelta EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA: ¿Qué pasó con la moneda?

Revisa el valor actual del dólar y su cotización diaria. Descubre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

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    Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA: ¿Qué pasó con la moneda?
    Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA
    Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA: ¿Qué pasó con la moneda?

    ¿Cuál es el valor del dólar este 9 de junio en Perú? Aquí se detalla el tipo de cambio de la moneda estadounidense. Según cuantoestaeldolar.pe, en el mercado paralelo, el precio de compra es de S/3,430, mientras que la venta es de S/3,480.

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    ¿Qué tipo de cambio tiene el dólar en los bancos de Perú este 9 de junio?

    BCP

    • Compra: S/3,525
    • Venta: S/3,540

    Interbank

    • Compra: S/3,493
    • Venta: S/3,576

    Banco de la Nación

    • Compra: S/3,480
    • Venta: S/3,600

    BBVA

    • Compra: S/3,468
    • Venta: S/3,608

    Scotiabank

    • Compra: S/3,519
    • Venta: S/3,558

    Situación de la segunda vuelta electoral

    Con más del 95% de las actas procesadas, el conteo de votos continúa avanzando. Hasta el momento, se han contabilizado 89.021 actas de un total de 92.766, mientras que 1.547 se encuentran en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras 2.198 permanecen pendientes de procesamiento.

    Según los resultados actualizados, con el 95,963% de actas contabilizadas, Roberto Helbert Sanchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, acumula 8′910.381 votos, lo que equivale al 50,056% de los votos válidamente emitidos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA: ¿Qué pasó con la moneda?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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