Revisa el valor actual del dólar y su cotización diaria. Descubre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA

Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA

¿Cuál es el valor del dólar este 9 de junio en Perú? Aquí se detalla el tipo de cambio de la moneda estadounidense. Según cuantoestaeldolar.pe , en el mercado paralelo, el precio de compra es de S/3,430, mientras que la venta es de S/3,480.

¿Qué tipo de cambio tiene el dólar en los bancos de Perú este 9 de junio?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Situación de la segunda vuelta electoral

Con más del 95% de las actas procesadas, el conteo de votos continúa avanzando. Hasta el momento, se han contabilizado 89.021 actas de un total de 92.766, mientras que 1.547 se encuentran en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras 2.198 permanecen pendientes de procesamiento.