Precio del DÓLAR HOY en medio de conteo de votos de la SEGUNDA VUELTA: ¿Qué pasó con la moneda?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Cuál es el valor del dólar este 9 de junio en Perú? Aquí se detalla el tipo de cambio de la moneda estadounidense. Según cuantoestaeldolar.pe, en el mercado paralelo, el precio de compra es de S/3,430, mientras que la venta es de S/3,480.
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¿Qué tipo de cambio tiene el dólar en los bancos de Perú este 9 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Situación de la segunda vuelta electoral
Con más del 95% de las actas procesadas, el conteo de votos continúa avanzando. Hasta el momento, se han contabilizado 89.021 actas de un total de 92.766, mientras que 1.547 se encuentran en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras 2.198 permanecen pendientes de procesamiento.
Según los resultados actualizados, con el 95,963% de actas contabilizadas, Roberto Helbert Sanchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, acumula 8′910.381 votos, lo que equivale al 50,056% de los votos válidamente emitidos.