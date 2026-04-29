Dólar sube y el sol peruano se deprecia: cuáles son los factores detrás del tipo de cambio

El sol se debilita frente al dólar en medio de la elección del nuevo presidente, generando cambios en el comportamiento del tipo de cambio.

El precio del dólar en Perú ha registrado un incremento de 4,49% en lo que va de 2026, alcanzando este martes los S/3,52 al inicio de la jornada. Este comportamiento se explica por el contexto internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente, y por el escenario político local, donde todo apunta a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio cerró en S/3,51, ligeramente por encima de los S/3,50 del día anterior, aunque por debajo de la apertura de S/3,49 registrada en esa misma fecha. En términos interanuales, la moneda peruana acumula una caída de 4,22%, lo que refleja un giro frente a la tendencia a la baja observada hacia finales de 2025 e inicios de 2026, lo que dio paso a una depreciación del sol.

Dólar se dispara en Perú

Contexto político peruano

Analistas señalan que esta debilidad de la moneda responde, en gran medida, a la incertidumbre política generada por una eventual segunda vuelta entre candidatos con posturas económicas distintas.

En paralelo, el tipo de cambio interbancario osciló entre S/3,51 y S/3,52 durante la jornada, alcanzando su nivel más alto en lo que va del año. En el mercado cambiario, las casas de cambio fijaron el dólar en S/3,53, mientras que las plataformas digitales de los bancos lo ofrecieron hasta en S/3,55, según reportes de medios locales.

Contexto internacional

A nivel internacional, los especialistas advierten que la incertidumbre en Medio Oriente, especialmente por la demora en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, podría impulsar un alza en los precios del petróleo, lo que generaría mayor presión sobre el tipo de cambio.

Según explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el fortalecimiento del dólar responde tanto a señales contradictorias sobre el posible desenlace del conflicto con Irán como al panorama electoral interno aún indefinido.