Dólar sufre drástico cambio en medio de la segunda vuelta en Perú: ¿Cuánto está?

El dólar al alza. El tipo de cambio frente al sol peruano es informado por el Banco Central de Reserva del Perú y Bloomberg. Consulta también el dólar Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria .

El tipo de cambio inició la jornada con un nuevo incremento, ubicándose en S/3,5220, según Bloomberg. Cabe recordar que la divisa había cerrado el día anterior en S/3,5070, de acuerdo con la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

Es importante señalar que la moneda había regresado a niveles por debajo de S/3,40; sin embargo, tras conocerse el 90% de los resultados de las Elecciones 2026, con Roberto Sánchez cerca de asegurar su pase a la segunda vuelta, el dólar volvió a apreciarse. A esto se suma el conflicto en Medio Oriente y los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, factores que han impulsado nuevamente el alza del tipo de cambio.

Durante 2025, el dólar registró una caída considerable. No obstante, el comportamiento de la economía peruana frente a presiones internacionales y el desarrollo de la campaña electoral 2026 mantienen inciertas sus proyecciones. En ese contexto, el conflicto en Medio Oriente ha influido directamente en su reciente apreciación.

Dólar: Compra y venta

En el mercado paralelo, el tipo de cambio se ubica este miércoles en los siguientes niveles:

Compra: S/3,480

Venta: S/3,510

Como se sabe, el precio de compra corresponde al valor al que las entidades adquieren dólares, mientras que el precio de venta indica cuánto cuesta comprarlos.

Dólar sube

Tipo de cambio en Sunat

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, utilizado para operaciones oficiales, estos son los valores actuales:

Compra: S/3,498

Venta: S/3,510

Cabe precisar que este tipo de cambio se actualiza diariamente, en función de las variaciones del mercado y los reportes del BCRP.

La proyección del dólar

Tras la caída sostenida registrada en enero (antes del repunte observado el viernes 30 de ese mes), las expectativas del mercado recogidas por el BCRP cambiaron.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/3,34 y S/3,46 por dólar”, señaló el informe del BCRP. Esto implica un escenario más moderado respecto a lo proyectado en noviembre.

En cuanto a las previsiones para fines de 2026:

Analistas económicos estiman un dólar en S/3,34

El sistema financiero proyecta S/3,39

Empresas no financieras prevén S/3,46