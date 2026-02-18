Diez presidentes para un Julio Velarde: Qué rol cumple para que la crisis política no afecte la economía

Desde que Julio Velarde asumió la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú , el Perú contará ahora con su décimo mandatario.

El Congreso de la República del Perú aprobó la censura de José Jerí, lo que derivó en su destitución del cargo de presidente del Perú. La decisión se produjo tras la polémica generada por presuntas contrataciones irregulares de mujeres jóvenes y encuentros poco transparentes con empresarios de origen chino.

De este modo, el país despide a su noveno mandatario en apenas dos décadas, con una gestión que se extendió por poco más de cuatro meses, la más breve si se excluye el corto periodo de Manuel Merino. Ahora, Perú se encamina a la designación de su décimo presidente en ese lapso, a escasos meses de las elecciones generales.

¿Por qué la economía peruana se mantiene firme?

A diferencia de otros episodios de inestabilidad política en la región, las principales variables macroeconómicas del Perú no reflejan nerviosismo. En 2025, el producto interno bruto (PIB) avanzó cerca de 3,4%, uno de los mejores desempeños desde la pandemia, mientras que la inflación continúa dentro del rango objetivo. El tipo de cambio, lejos de registrar saltos bruscos, se ha mantenido relativamente estable, lo que sugiere que los mercados separan el ruido político de los fundamentos económicos.

Uno de los soportes clave es el Banco Central de Reserva del Perú. Su autonomía constitucional le permite actuar con criterios técnicos al margen de la coyuntura política. Bajo la conducción de Julio Velarde, la entidad ha mantenido la inflación dentro del rango de 1% a 3% y ha manejado con cautela la tasa de referencia.

Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, señaló a Infobae Perú que la independencia monetaria es el factor central de esta estabilidad. A ello añadió el volumen de Reservas Internacionales Netas, que bordea los USD 88.600 millones, uno de los más elevados de la región. Este “colchón” permite al banco central intervenir en el mercado cambiario cuando es necesario y transmitir una señal de solidez externa.

Además, el BCRP revisó al alza su previsión de crecimiento para 2025 hasta alrededor de 3,2%, consolidando su rol como referente técnico. Las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen dentro del objetivo y cerca del punto medio, lo que refuerza la credibilidad de su estrategia.

Dólar, cobre y el entorno internacional

En el corto plazo, los analistas coinciden en que el escenario global pesa más que la situación interna. Ojeda recordó que el dólar se ha movido entre S/ 3,34 y S/ 3,35 en las últimas semanas y que “los inversionistas ya separan la política de la economía”. Según explicó, el sol responde principalmente a la dinámica internacional del dólar y a los precios de los metales, más que a los cambios políticos en Palacio.

Acosta también subrayó que decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y las cotizaciones del cobre y el oro influyen más en la disponibilidad de divisas que la crisis política local. No obstante, advirtió que el panorama podría modificarse si el proceso electoral impulsa propuestas que cuestionen el modelo económico o la autonomía del BCRP.