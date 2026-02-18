Wapa.pe
Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

Al no haber alcanzado las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por Sunedu, tres instituciones se verán obligadas a cerrar definitivamente y a asegurar el traslado de sus alumnos o la continuidad de sus estudios.

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos
    3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026
    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria informó que tres universidades del país tendrán que cerrar de manera definitiva en marzo de 2026, tras no haber alcanzado las condiciones mínimas establecidas en la Ley Universitaria.

    Si bien el proceso de clausura será gradual, cada casa de estudios está obligada a asegurar que los estudiantes puedan continuar y culminar su formación académica, todo ello bajo la supervisión del ente regulador.

    En la actualidad, Sunedu ha concedido el licenciamiento institucional a 101 universidades, tanto públicas como privadas. No obstante, aquellas instituciones que no superaron el proceso deberán ejecutar un cierre ordenado. Según una revisión de La República, los plazos finales para este procedimiento se extenderán entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

    ¿Qué universidades cerrarán definitivamente?

    Universidad Inca Garcilaso de la Vega
    Mediante un comunicado oficial, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega informó que el cierre de sus actividades está fijado para el 3 de marzo de 2026, en cumplimiento del Oficio N.° 00043-2024-DS-DIRESU-UV.
    En el documento se detalla que los programas de pregrado y posgrado continuarán desarrollándose hasta esa fecha, conforme al Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado aprobado por Sunedu.

    Universidad San Pedro
    Según la información publicada en el portal oficial de la Sunedu, la Universidad San Pedro tiene como fecha límite de cese el 9 de marzo de 2026. Cabe precisar que esta casa de estudios no cuenta con un plazo máximo para el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales.

    Universidad Privada de Pucallpa (UPP)
    La Universidad Privada de Pucallpa dejará de operar de manera definitiva el 2 de marzo de 2026. Tras la denegatoria de su licenciamiento mediante la Resolución N.° 106-2019-SUNEDU/CD, la institución obtuvo una ampliación excepcional; sin embargo, deberá cerrar al no cumplir con las condiciones básicas de calidad, especialmente en aspectos de infraestructura y estructura institucional.

    ¿Qué pasará sus alumnos?

    Los alumnos de universidades que cierran o cuya licencia fue denegada no perderán los estudios realizados. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria asegura un proceso de cese ordenado, que contempla la posibilidad de trasladarse a universidades licenciadas mediante convenios o culminar la carrera en la propia institución dentro de un plazo máximo de dos años. Además, los grados y títulos emitidos mantienen su validez.

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

