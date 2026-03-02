Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

Francesca Montenegro reveló la versión que Adrián Villar le dio sobre el atropello de Lizeth Marzano, la cual posteriormente fue transmitida a su padre, Rubén Villar, durante una llamada telefónica clave tras el hecho. ¿Qué lo llevó a desviar el vehículo hacia la deportista?

Este domingo 2 de marzo, distintos dominicales difundieron chats y nuevos detalles sobre la conducta de Adrián Villar el día en que ocurrió el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano, el pasado 17 de febrero.

Francesca Montenegro, entonces pareja del joven, fue una de las primeras en dar a conocer la versión que él le contó tras huir del lugar del accidente y no someterse al dosaje etílico. Asimismo, se reveló una llamada telefónica con su padre que coincide con ese relato. ¿Qué originó que el hecho terminara en la muerte de la deportista?

Adrián Villar explica su versión del atropello

Montenegro, expareja de Villar, habló con Milagros Leiva y presentó pruebas que confirmarían que el joven la dejó en su vivienda antes del atropello. Las cámaras de seguridad muestran que él salió del edificio a las 11:18 de la noche, apenas cuatro minutos antes del impacto que terminó con la vida de Marzano.

Según su testimonio, tres horas después Villar ingresó nuevamente al departamento sin pedir autorización, ya que tenía la clave de acceso, y la despertó para que bajara a conversar con Rubén Villar y Marisel Linares. Ya en la vía pública, el joven expuso su versión de lo sucedido y negó haber consumido alcohol. Afirmó que se había quedado dormido y sostuvo que atropelló a un scooter, pese a que Lizeth se encontraba corriendo.

"Adrián en ese momento me dice que ha huído, habla de un scooter, habla de un árbol. (¿Te dice que ha dejado a esa persona tirada en la pista?) En ese momento me dice que ha huído, que se ha quedado dormido, que ha pestañado, que ha huído. Esa era su historia, que se había trepado a la vereda, que ha chocado, que ha atropellado a un scooter, que se ha llevado un árbol", relató la joven.

Este relato coincide con el audio difundido por Cuarto Poder, correspondiente a la llamada entre Adrián y su padre, quien inicialmente esperaba saludarlo por su cumpleaños y terminó enterándose del hecho delictivo.

"Durante los 22 minutos que duró la conversación, Adrián le confesó entre balbuceos que tuvo un accidente, que envistió a algo o a alguien, que no podía precisar qué o a quién. Le aseguró también que no había consumido el alcohol ni drogas, sino que lo venció el cansancio", señaló el programa.

Finalmente, se informó que el padre de Francesca le sugirió al joven acudir a una comisaría para pasar el dosaje etílico y entregarse a las autoridades; sin embargo, Marisel Linares y Rubén Villar habrían optado por comunicarse con otros abogados.

Adrián Villar regresó al lugar del atropello

La investigación por el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano sigue sumando testimonios y revelaciones que permiten reconstruir con mayor detalle lo sucedido tras el atropello ocurrido en San Isidro.

En la segunda parte de la entrevista emitida en el programa Sin Rodeos, conducido por la periodista Milagros Leiva, la influencer Francesca Montenegro sostuvo que su entonces pareja, Adrián Villar Chirinos, no habría sido sincero con ella sobre lo ocurrido la noche del accidente.

Durante la conversación televisiva, Montenegro relató que el joven llegó a su vivienda en medio del desconcierto posterior al hecho y le contó que había retornado al lugar del atropello para ver lo que había pasado.