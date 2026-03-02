Hermano de Lizeth rompe su silencio y no acepta el perdón de Adrián Villar: “Mañana se cumplen dos semanas de su muerte”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
A casi dos semanas del trágico atropello que acabó con la vida de la deportista peruana Lizeth Marzano en San Isidro, Adrián Villar se pronunció por primera vez mediante un video difundido en la cuenta de Instagram de su madre, donde admitió su responsabilidad y pidió disculpas. Sin embargo, su hermano Gino Marzano rechazó públicamente el mensaje y, en entrevista con RPP, dejó claro que no acepta ningún gesto del entorno del joven investigado.
Gino Marzano, hermano de Lizeth, no acepta las disculpas que envió Adrián Villar
El familiar cuestionó que el pronunciamiento se haya hecho público recién en esta etapa, cuando el proceso ya está en curso y el caso bajo investigación. Además, manifestó su incomodidad por lo que percibe como lentitud en las diligencias: “Ahora sale un comunicado pidiendo disculpas cuando realmente, si no fuera por todo este proceso de investigación que se ha seguido”.
Al ser consultado sobre si aceptan las disculpas, fue categórico: “No, yo no. Yo no leí el comunicado y no lo pienso leer ni escuchar. Sé que hay un comunicado, pero a estas alturas, habiendo el día de mañana se cumplen dos semanas desde que falleció mi hermana.”
Gino, hermano de Lizeth Marzano, cuestiona los chats de Adrián Villar
Gino Marzano también opinó sobre los mensajes revelados en el programa ‘Cuarto Poder’, que —según señaló— pondrían en duda la versión de que se aconsejó a Adrián Villar entregarse de inmediato a la justicia.
Como se recuerda, el dominical difundió conversaciones entre Villar, sus padres y su entonces pareja Francesca Montenegro, en las que se coordinaban acciones tras el atropello.
Luego de conocerse ese contenido, el hermano de la víctima manifestó su molestia: “[Me produce] indignación total. Cada día sale nueva información en donde básicamente nosotros seguimos concluyendo que acá había un encubrimiento total de las partes [...] Aquí, lo que han querido es ganar tiempo y poder buscar el respaldo, el poder avalar a esta persona que no ha asumido su responsabilidad. Y han ganado tiempo, y eso es lo que hoy estamos viendo”, refirió.
Finalmente, solicitó al juez que dicte prisión preventiva contra el investigado mientras avanzan las pesquisas. El caso continúa en etapa de investigación y será el Poder Judicial quien determine las medidas conforme al debido proceso.