El hermano de Lizeth Marzano se presentó en Latina para hablar del atropello contra su hermana a manos de Adrián Villar.

Gino Marzano revela DEVASTADO que perritos de Lizeth Marzano la SIGUEN ESPERANDO: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Latina

¡Los seres más puros! Gino Marzano, el hermano de la joven deportista que perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar llegó al programa ‘Arriba mi Gente’ a exigir justicia. Marzano no solo dio detalles clave para la investigación sino también habló de las mascotitas de Lizeth.

Recordemos que Lizeth Marzano fue atropellada el 17 de febrero a manos de Adrián Villar, quien la dejó tirada en la pista sin brindarle auxilio. Tras esta terrible situación, salen a la luz nuevas pistas para esclarecer el caso y darle la pena respectiva a todos los culpables.

Hermano de Lizeth Marzano revela que perritos de su hermana la siguen esperando