Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

Gino Marzano revela devastado que perritos de Lizeth Marzano la siguen esperando

El hermano de Lizeth Marzano se presentó en Latina para hablar del atropello contra su hermana a manos de Adrián Villar.

    ¡Los seres más puros! Gino Marzano, el hermano de la joven deportista que perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar llegó al programa ‘Arriba mi Gente’ a exigir justicia. Marzano no solo dio detalles clave para la investigación sino también habló de las mascotitas de Lizeth.

    Recordemos que Lizeth Marzano fue atropellada el 17 de febrero a manos de Adrián Villar, quien la dejó tirada en la pista sin brindarle auxilio. Tras esta terrible situación, salen a la luz nuevas pistas para esclarecer el caso y darle la pena respectiva a todos los culpables.

    Hermano de Lizeth Marzano revela que perritos de su hermana la siguen esperando

    “La perrita más grande que se llama Jazz era sumamente apegada a mi hermana. Cada vez que ella viajaba se echaba en el sofá a esperarla. Hasta ahorita la sigue esperando”

