¡SIN AGUA POR HASTA 12 HORAS! Sedapal confirma los distritos que sufrirán el corte masivo del servicio este 3 de marzo
¡Atención, ciudadanos! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este martes 3 de marzo habrá cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas. Según la entidad, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la capital.
Entre las tareas programadas se encuentra la limpieza de reservorios. Por ello, Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para sobrellevar la suspensión del servicio sin inconveniente.
¿Qué distritos se verá afectado por el corte de agua este martes 3 de marzo?
Ate
- Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
- Áreas afectadas: Sector 152. A.H. Huaycán Zona R, UCV 206D II y III, Ampliación Monte de Sinai, UCV 206C.
- En sector 175 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: A.H. Los Libertadores, A.H. Salazar Bondy, Urb. Monte Los Olivos, A.H. María Parado de Bellido, A.H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Chaute, A.H. Micaela Bastidas II, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. La Florida II, Asoc. Villa Las Dalias, Asoc. Manhattan, Asoc. La Estrella de Barbadillo, A.H. Santa María de Vitarte, Asoc. Virgen de Copacabana.
- En sector 153 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: A.H. Huaycán Zona F, A.H. Huaycán Zona I CR-182, A.H. Huaycán Zona G-I CR-184, A.H. Huaycán Zona K-J R-D6, A.H. Huaycán Zona I R-P5, UCV-153E R-DT7, A.H. Huaycán Zona J CR-289 R-D7 (292), A.H. Huaycán Zona V-X R-D7 (CR-290), UCV 205 R-D8.9 (CR-291), UCV 206C R-H3 (CR-257). UCV 206D R-D8.9 (CR-256), UCV 205F T-P4 R-D7 (CR-292), A.H. Huaycán Zona V R-D8.9, UCV 238 R-P3, UCV 239 CR-187, A.H. Huaycán Zona L CR-285, A.H. Huaycán Zona H CR-286 y CR-287, A.H. Huaycán Zona S R-C8.9, UCV 213B CR-288, A.H. Huaycán Zona T R-C8.9. UCV 223 R-C8.9 (R-231) R-P2, Franja Comercial R-TB5, A.H. Huaycán Zona P-O R-B5, A.H. Huaycán Zona Q R-B6 (CR-282), UCV 188B R-B9 (CR-282), A.H. Huaycán Zona Z CR-284 ALA UCV 233E R-ALA 1, UCV 233B Ampl. R-H1 (CR-234), A.H. Huaycán Zona C CR-475, A.H. Huaycán Zona N R-P1.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
La Victoria
- Áreas afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Las Américas, Prolong. Parinacochas, Av. Aviación.
- Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.
- Sector 17.
Independencia
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: A.H. Cahuide, A.H. Cahuide Ampliac., A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Condorcanqui, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, Asoc. Pobladores San Pablo y San Pedro, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 337.
Puente Piedra
- Áreas afectadas: APV San Agustín, Asoc. Prop. de Viv. Los Ángeles de Puente Piedra, Asoc. Prop. del Progreso de Viv. Las Dalias I y II etapa, Asoc. de Prop. del Fundo Lechucero, Asoc. de Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa, Asoc. Viv. San Juan Vilca, Urb. Las Fresas, PV Virgen de Chapi.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Trabajos de mantenimientos en las redes.
- Sector 362.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante:Ten a la mano tu número de suministro