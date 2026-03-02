¡SIN AGUA POR HASTA 12 HORAS! Sedapal confirma los distritos que sufrirán el corte masivo del servicio este 3 de marzo

¡Atención, ciudadanos! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este martes 3 de marzo habrá cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas. Según la entidad, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la capital.