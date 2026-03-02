Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

¿Francesca Montenegro revela que Adrián sí le confesó que atropelló a Lizeth Marzano y luego se rectifica?

Francesca Montenegro tuvo una entrevista con Milagros Leiva que dejó más dudas que respuestas en el caso del fallecimiento de Lizeth Marzano. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Francesca Montenegro revela que Adrián sí le confesó que atropelló a Lizeth Marzano y luego se rectifica?
    ¿Francesca Montenegro REVELA que Adrián sí le confesó que atropelló a Lizeth Marzano y luego se rectifica? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana / Difusión
    ¿Francesca Montenegro revela que Adrián sí le confesó que atropelló a Lizeth Marzano y luego se rectifica?

    La influencer Francesca Montenegro se presentó en el programa de Milagros Leiva la noche del 1 de marzo para dar su versión de los hechos en el atropello de la deportista Lizeth Marzano. La creadora de contenido llegó junto a su madre y su padre, el abogado Juan Montenegro.

    La joven destacó que ella no estuvo en el auto con su pareja en el momento del atropello pero que Adrián Villar llegó a su casa de manera intempestiva a contarle lo sucedió. Sin embargo; lo que generó dudas fue que cambió su versión sobre lo acontecido.

    Francesca Montenegro cambia su versión de los hechos

    Durante la entrevista con Milagros Leiva, sucedió un detalle que pocos notaron, y es que Francesca sí menciona que Adrián Villar nombra a una “chica” durante el atropello; sin embargo a los segundos omite dicha palabra clave para la investigación.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Francesca Montenegro revela que Adrián sí le confesó que atropelló a Lizeth Marzano y luego se rectifica?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 2 de marzo: estos son los distritos afectados

    Revelan CHATS de Adrián Villar con sus padres a minutos del atropello de Lizeth Marzano: “Hay cámaras en todo el camino”

    Lo más vistos en Ocio

    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

    ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región frente a los FENÓMENOS NATURALES

    CORTE MASIVO de agua en Arequipa | Sedapar comunicó la restricción hasta el 1 de marzo: conoce qué distritos son los afectados

    Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

    ¡8 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio eléctrico este 1 de marzo: horario y lista de distritos afectados

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;