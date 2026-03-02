¿Francesca Montenegro revela que Adrián sí le confesó que atropelló a Lizeth Marzano y luego se rectifica?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer Francesca Montenegro se presentó en el programa de Milagros Leiva la noche del 1 de marzo para dar su versión de los hechos en el atropello de la deportista Lizeth Marzano. La creadora de contenido llegó junto a su madre y su padre, el abogado Juan Montenegro.
La joven destacó que ella no estuvo en el auto con su pareja en el momento del atropello pero que Adrián Villar llegó a su casa de manera intempestiva a contarle lo sucedió. Sin embargo; lo que generó dudas fue que cambió su versión sobre lo acontecido.
Francesca Montenegro cambia su versión de los hechos
Durante la entrevista con Milagros Leiva, sucedió un detalle que pocos notaron, y es que Francesca sí menciona que Adrián Villar nombra a una “chica” durante el atropello; sin embargo a los segundos omite dicha palabra clave para la investigación.