Francesca Montenegro tuvo una entrevista con Milagros Leiva que dejó más dudas que respuestas en el caso del fallecimiento de Lizeth Marzano.

¿Francesca Montenegro REVELA que Adrián sí le confesó que atropelló a Lizeth Marzano y luego se rectifica? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana / Difusión

La influencer Francesca Montenegro se presentó en el programa de Milagros Leiva la noche del 1 de marzo para dar su versión de los hechos en el atropello de la deportista Lizeth Marzano. La creadora de contenido llegó junto a su madre y su padre, el abogado Juan Montenegro.

La joven destacó que ella no estuvo en el auto con su pareja en el momento del atropello pero que Adrián Villar llegó a su casa de manera intempestiva a contarle lo sucedió. Sin embargo; lo que generó dudas fue que cambió su versión sobre lo acontecido.

Francesca Montenegro cambia su versión de los hechos